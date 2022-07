Köszönet és megbecsülés az egészségügyben dolgozóknak Semmelweis-nap alkalmából

Az új koronavírus-járvány, az oltási program és az elhúzódó orosz–ukrán háború is rávilágított arra, hogy a biztonság és az egészség az első. A kormány Semmelweis-nap alkalmából is köszönetet mond az egészségügyben dolgozóknak, és biztosítja őket arról, hogy továbbra is prioritásnak tekinti anyagi megbecsülésüket, munkakörülményeik, ezáltal a betegellátás színvonalának javítását – írja közleményében a Belügyminisztérium.

A kormány 2010 óta az egészségügyben hajtotta végre a legnagyobb mértékű béremelést, a 2022. évben egészségügyi béremelésekre 257 milliárd forintot fordít.

Az ápolók bére átlagosan háromszorosára emelkedett, legutóbb 2022 januárjában volt 21 százalékos ápolói béremelés. Az orvosoknál történelmi mértékű béremelés történik, a szakorvosok jelenleg az ötszörösét vagy akár a kilencszeresét kapják alapbérként annak, mint a 2010. évi kormányváltás előtt, béremelésük 2023-ban is folytatódik. Jelentősen javult a háziorvosok, a házi gyermekorvosok és a fogorvosi praxisok anyagi támogatása is. Az orvosi és az ápolói pályára készülő fiatalokat a kormányzat jelentős összegű ösztöndíjakkal segíti.

A kórházak, rendelők korszerűsítése, a béremelések, az ösztöndíjak mind hozzájárultak ahhoz, hogy az egészségügyi hivatás megbecsült és kiszámítható megélhetést nyújtson. Az országban számos egészségügyi beruházás történt és történik annak érdekében, hogy Magyarország képes legyen az egészségügyben is a saját lábán állni – írják.

