Toroczkai László napirend előtt szégyellnivalónak nevezte a kormány politikáját. A Mi Hazánk Mozgalom képviselője szerint elképesztő megszorító intézkedéseket jelentenek be, amelyek nem átgondoltak, kidogozottak. Hozzátette: ő támogatta volna a katát annak idején, és most is támogatná, hogy ne szúrjanak ki négyszázezer magyar dolgozóval. Toroczkai a rezsicsökkentéssel kapcsolatban azt mondta: érthetetlen, hogy amikor az emberek amúgy is aggódnak, részletek közlése nélkül bejelentik, hogy oda a rezsicsökkentés, ráadásul nagyon alacsony átlagfogyasztást állapítottak meg. A kormány hazudott, amikor azt ígérte, hogy megtartja a rezsicsökkentést, és nem terheli rá a válság költségeit a magyar lakosságra – jelentette ki Toroczkai László.

A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a válaszában hangsúlyozta: az a legfontosabb kérdés, hogy meddig tart a háború, és mikor lesz béke, mert ez határozza meg mindannyiunk jövőjét.

– Az is nagy kérdés, hogy az EU felhagy-e végre a szankciós politikájával, rájön-e arra, hogy ez nem Oroszországnak árt, hanem a saját lakosainak – mondta Tállai András, aki szerint az a legfontosabb, hogy lesz-e energia, működik-e a gazdaság. Ha nincs energia, nem lesz munkahely sem – mutatott rá az államtitkár. Jelezte, lényeges az is, mit válaszol minderre a kormány. – A fő cél a családoknak, a munkahelyeknek, a nyugdíjaknak, az otthonteremtési program eredményeinek, a családpolitikai intézkedéseknek, az elért rezsicsökkentésnek a megvédése. Ugyanis ez a rezsicsökkentés az átlagfogyasztásig továbbra is védeni fogja a családokat – sorolta. Az államtitkár hangsúlyozta: az országnak, az egészségügynek, az oktatásnak a háborúban, a gazdasági recesszióban is működnie kell, az embereknek munkahelyük kell, hogy legyen.