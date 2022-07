Ezek a legfrissebb Covid-számok, jelentős az emelkedés

A július elején közölt adatokhoz képest jelentős emelkedést mutat a koronavírus-fertőzöttek száma: míg a hónap elején négyezerre, a Koronavírus.gov.hu legfrissebb tájékoztatása szerint immár 14 402 főre tehető az igazolt esetek száma.

A fertőzöttek számával együtt a kórházban ápoltak száma is megugrott: jelenleg 1345 koronavírusos beteg szorul kórházi kezelésre, közülük 19-en vannak lélegeztetőgépen, valamint 54 többségében idős, krónikus beteg vesztette életét.

A beoltottak száma 6 413 420 fő, közülük 6 200 225-en a második, 3 888 311-en a harmadik, 315 917-en pedig már a negyedik oltását is igényelték. A vakcinák továbbra is kérhetőek a háziorvosoktól, házi gyermekorvosoktól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon is, ahová péntekenként akár időpontfoglalás nélkül is lehet menni.

Rusvai Miklós szerint a fertőzöttek számának emelkedése azzal magyarázható, hogy hosszú idő után ez az első nyár, amikor nincsenek járványügyi korlátozások, az emberek pedig Európa-szerte nagyszabású rendezvényeken vesznek részt. A virológus az RTL Klub Reggeli című műsorában ugyanakkor rámutatott:

a jelenlegi csak egy járványhullámocska, ami tized akkora sincs, mint a korább járványhullámok, hiszen az omikron jelenleg fertőző alváltozatai csak enyhe, náthás megbetegedéseket okoznak. A szakember szerint tehát jelenleg nincs ok az aggodalomra, ősztől viszont lényegesen komolyabb járványhullám várható.

Borítókép: Koronavírus-gyorsteszt az Egészségipari támogatási programban részt vevő magyar vállalkozások kiállításán a székesfehérvári Mol Aréna Sóstó Rendezvényközpontban (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)