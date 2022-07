Fürjes Balázs azt kérte a szocialistáktól, hallgassanak berlini elvtársaikra

Felelőtlen, önző, hazug politika

– ezekkel a szavakkal illette a kormánypolitikát mai napirend előtti felszólalásában Tóth Bertalan. Az MSZP frakcióvezetője szerint a forintot például a kormányzati osztogatás „küldte a süllyesztőbe”.

– Ne fogják Putyin háborújára a nehézségeket, a forintot az Orbán-kormány döntötte be – fogalmazott felszólalásában. – Tavaly Szijjártó Péter arról beszélt, hogy a világpolitikai folyamatoktól függetlenül lesz gáz Magyarországon, Orbán Viktor pedig, hogy mindenképp megvédik a rezsicsökkentést – vélekedett a szocialista honatya.

Tóth Bertalan szerint a paksi atomerőmű el tudná látni a teljes lakosságot elektromos árammal. Az MSZP azt követeli, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, az oligarchák pedig fizessék vissza az általuk elvett pénzeket.

Az MSZP frakcióvezetője előrebocsájtotta, hogy „olyan szenvedések, nélkülözések és megszorítások előtt állnak az emberek, mint még soha”.

Szerinte szánalmas, hogy a miniszterelnök összefogásra hív ebben a helyzetben, amit részben ő idézett elő.

– Az EU-s forrásokból azonnal indítsanak otthonszigetelési programot, és csökkentsék a függést az orosz energiától, a kata változtatását vonják vissza, az áram költségeihez ne nyúljanak! – sorolta követeléseit az MSZP-s politikus.

Fürjes Balázs a válaszában azzal vágott vissza, hogy a hétvégén időközi választások voltak, ahol a baloldal piros lapokat gyűjtött be. – A saját szavazóik, politikusaik is unják ezt a szöveget – jelezte Tóth Bertalannak a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára.

Állítása szerint ő érti, hogy fáj a választók döntése, de talán ahelyett, hogy a dühüket a kormányra zúdítják, inkább nézzenek szembe a saját szavazóikkal.

Fürjes Balázs szerint a baloldal politikája épül hazugságra.

– A szocialisták amikor kormányoztak, elvették a 13. havi nyugdíjat, csökkentették a nyugdíjakat, emelték az adókat. Ellenzékben nem támogatták a katát, most krokodilkönnyeket hullatnak érte, ez a farizeus hozzáállás – vélekedett az államtitkár. Hozzátette: a baloldaliak a rezsicsökkentést sem szavazták meg, most ebben is élharcosok lennének.

A kormánypárti politikus rámutatott:

A Politico, a német kormány, brüsszeli politikusok is elmondják, hogy az energiaár-növekedés hátterében a háború áll.

Fürjes szerint nem tudnak addig szót érteni, amíg nem jönnek vissza a valóság talajára az ellenzékiek.

Legalább berlini elvtársaikra hallgassanak, önöknél még ők is józanabb hangnemet ütnek meg

– kérlelte az MSZP-seket az államtitkár, utalva ezzel arra, hogy Németországot éppen egy szocialista kancellár irányítja. Olaf Scholz pedig képes kimondani azt, hogy „ezt a válságot Putyin háborúja okozta, és semmi más”.

Borítókép: Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. június 7-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)