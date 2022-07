Már toborozzák a számlálóbiztosokat a népszámláláshoz

Országosan előreláthatólag 28 ezer számlálóbiztos jelentkezésére lesz szükség a koronavírus-járvány miatt erre az évre halasztott cenzus lebonyolításához: az ő toborzásuk elindult, jelenleg is zajlik.

A munkalehetőségre a polgármesteri és a közös önkormányzati hivatalokban, a jegyzőknél lehet jelentkezni. Ennek a határideje településenként, a fővárosban pedig kerületenként eltérően alakulhat, ezért az érdeklődők a jegyzőktől tudnak tájékoztatást kérni, a jelentkezési feltételekről pedig a toborzási, valamint az önkormányzati honlapokon, közösségimédia-felületeken lehet tájékozódni – tudtuk meg a részleteket a Központi Statisztikai Hivataltól (KSH).

A számlálóbiztosok feladata az lesz, hogy október 17. és november 20. között felkeressék azokat a háztartásokat, ahonnan október 16-ig nem érkezett be online a népszámlálási kérdőív.

Minden számlálóbiztoshoz tartoznak majd számlálókörzetek, az ott található címeket kell majd felkeresniük. A kérdéseket ebben az időszakban már csak a biztosok segítségével lehet megválaszolni, akik tableten rögzítik majd a kapott válaszokat. A konkrét munkavégzésük tehát ebben az időszakban történik, ám ezt megelőzi majd egy felkészítés, egy képzés, amelynek során a feladatok ellátásához szükséges minden információt, tudnivalót megoszt a statisztikai hivatal a jelentkezőkkel.

A képzést online tartják: egy e-learning tananyagot kell majd elsajátítaniuk a kérdezőknek, s ennek alapján – szintén internetes formában – vizsgát tenniük. A képzés szeptemberben várható – tudta meg a Világgazdaság (VG).

A biztosok az általuk elvégzett munkáért díjazásban részesülnek. A kitöltött kérdőívekért, a címek ellenőrzéséért, szükség esetén pontosításáért is kapnak egy meghatározott összeget. Az, hogy mennyit kereshet ezzel a munkával egy számlálóbiztos, a körzet méretétől, a címek számától is függ. Minden címen ki kell majd tölteni egy lakás-, illetve annyi személyi kérdőívet, ahányan az adott helyen életvitelszerűen élnek. A körzetben található háztartások összetétele, nagysága is befolyásolja majd azt, hogy miként alakul a számlálóbiztosok fizetése. A díjtételeket kormányrendelet rögzíti.