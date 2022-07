Találkozás a jövővel

Elsődlegesen a 16 és 22 év közötti fiatalokat szeretnénk megszólítani, akiket abban szeretnénk segíteni, hogy az előttük álló élet olyan fontos kérdéseire kapjanak választ, mint az önismeret, a hivatás-, vagy a párválasztás – hangsúlyozta Seszták István, a Hajdúdorogi Főegyházmegye főhelynöke, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola rektorhelyettese, aki frissen szentelt papként, saját korábbi zarándoklatainak hatására indította el a görögkatolikus ifjúsági zarándoklatot 2003-ban.

A hagyományos, hatnapos gyalogos zarándoklaton a résztvevők napi 25-30 kilométert tesznek meg imádkozva, énekelve, a szervezők pedig igyekeznek természetközelibb útvonalakat választani, ezzel is segítve az elmélyedést – részletezte, hozzátéve: az utolsó állomás mindig Máriapócs, de előtte a zarándokok bebarangolják Északkelet-Magyarország tájait, ezért az útvonal is gyakran változik. Elmondta, hogy indultak már Sátoraljaújhelyről, Debrecenből, Miskolcról, Encsről, de a határon túlról: Nagyváradról, Királyhelmecről, sőt Beregdarócról is. Idén Tokaj az első állomás, majd Tiszavasvári, Hajdúdorog, Nyíregyháza, Levelek és Ófehértó érintésével érkeznek meg a görögkatolikusok a Mária-kegyhelyre. Úgy fogalmazott: a résztvevő 300-400 fiatalt látva az adott települések lakói is számtalan lélekemelő pillanatot élhetnek át és „találkozhatnak a jövővel”.

A zarándoklat sok áldozattal, lemondással és fáradtsággal jár, ehhez járul hozzá az is, hogy többnyire tornatermekben alszunk – mutatott rá a kezdeményezés lényegére Seszták István, aki kijelentette: a zarándoklaton való részvétel abban erősíti meg a jelenlévőket, hogy a földi életünk is egy zarándoklat. – Mindig ki vagyunk téve az időjárási és az egyéb körülményeknek, de rábízzuk magunkat a Jóisten akaratára, mert egyedül ő az, aki tudja, mi fog velünk történni. Hálás vagyok azért, hogy az elmúlt húsz évben mintegy négy-ötezer fiatalnak tudtunk segíteni abban, hogy megtalálja a válaszokat élete nagy kérdéseire – emelte ki.

Az atya elmondta, hogy a programok között lesznek kiscsoportos beszélgetések és közösségépítő játékok, a fiatalok meghallgathatják elismert sportolók tanúságtételét, a leveleki tó partján fellép Rúzsa Magdi, másnap, augusztus 12-én pedig Böjte Csaba vezeti a lelki napot. Az érdeklődők – akik természetesen lehetnek 22 évnél idősebbek is – menet közben is csatlakozhatnak a résztvevőkhöz. A szervezők pedig szeretettel várják azokat a családosokat is, akik az elmúlt húsz évben részt vettek valamelyik zarándoklaton. Regisztrálni az www.ifjusagizaradoklat.hu holnapon lehet.