Több helyen felhőszakadás zavarhatja meg a napos időt

A Dunántúlon és a Duna–Tisza köze nagyobb részén derült, napos idő várható.Ugyanakkor ettől keletre erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, ott többfelé valószínű zápor, zivatar, utóbbiakat felhőszakadás is kísérheti. Az északnyugati szél több helyen erős lesz, de viharos széllökésekre már csak zivatarok körül kell számítani – írja a Met.hu.A csúcshőmérséklet a Dunántúlon 28 és 32, keleten 31 és 37 fok között alakul. Késő estére 19 és 27 fok közé hűl le a levegő.

Forrás: Met.hu

A legtöbb helyen derült lesz az ég, azonban az ország keleti felében néhol erősebben felhős körzetek és időszakok is lehetnek, csapadék már nem valószínű.Az északkeleti megyékben élénk marad az északkeleti szél, másutt mérséklődik a légmozgás. Hajnalra 12 és 22 fok közé hűl le a levegő, keleten lesz enyhébb, nyugaton pedig hűvösebb a hajnal.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket.A megfigyelések szerint ilyenkor a szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet – írja a Köpönyeg.A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

