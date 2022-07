Tömegek menekülnek a háború elől: újra tízezer felett az Ukrajnából érkezők száma

Magyarország területére 2022. július 19-én az ukrán–magyar határszakaszon 5769 fő lépett be. A román–magyar határszakaszon belépők közül 4660 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett – közölte az MTI.

A beléptetettek közül a rendőrség 205 embernek állított ki a harminc napig érvényes, ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Nekik ezen az időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

Az ukrajnai háború elől 2022. július 19-én 27 ember, köztük tíz gyermek érkezett Budapestre vonattal.

A rendőrök továbbra is segítik a háború elől menekülőket. A Budapesti Rendőr-főkapitányság azt közölte a Police.hu oldalon, hogy a Készenléti Rendőrséggel és a rendőrjárőrképzésben részt vevőkkel segítik az Ukrajnából vonattal érkező menekülteket. A feladatokban támogatást nyújt a Budapesti Polgárőr Szövetség is. Folyamatosan tartják a kapcsolatot az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a Magyar Államvasutak Zrt., a Budapesti Közlekedési Központ, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint a segélyszervezetek munkatársaival.

Borítókép: Kárpátaljai menekültek érkeznek a magyar–ukrán határon (Fotó: Kurucz Árpád)