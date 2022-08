Bűncselekmény gyanúja a darubaleset ügyében

Rádőlt a szomszédos telken lévő építkezésen dolgozó daru néhány napja a Reitter Ferenc utca 144. szám alatti többemeletes házra Budapesten.

A balesetben a ház tetőszerkezete és a fala is megsérült, amikor a mögötte álló daru vízszintes gémszerkezete ráborult az épületre és az utcára.

A felső lakások födéme és a lakásokhoz tartozó korlát is károsodott, egy fa koronáját is letarolta a földre zuhanó daru az utcán, ellensúlya pedig egy másik házra zuhant. Sajtóinformációk szerint a darun nem volt kabin, távirányítással kezelték. A helyszínre a mentők és a katasztrófavédelem is kivonult. A katasztrófavédelem beszámolója szerint a többemeletes lakóházban két lakás érintett a balesetben. Hajszálon múlt, hogy nem történt tragédia, a vasmonstrum ugyanis többek között egy kisgyermek szobáját zúzta szét, a család azonban szerencsére nem tartózkodott otthon. A kiérkező tűzoltók átvizsgálták és kiürítették az épületet, a katasztrófavédelem keresőkutyás egysége pedig átvizsgálta a területet: a kutyák nem jeleztek sérültet a leomlott házrészek romjai alatt. Információk szerint személyi sérülés nem történt – írták a katasztrófavédelmi jelentésben. A baleset körülményeit statikus szakemberek és a hatóság bevonásával vizsgálják. A munkabaleset miatt keletkezett károk elhárítását az építkezést végrehajtó cég végzi.

Csécsi Soma, a BRFK szóvivője közölte:

a baleset kapcsán bűncselekmény gyanúja merült fel. A Budapesti Rendőr-főkapitányság ismeretlen tettes ellen nyomozást indított foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt. Egyelőre nincs konkrét gyanúsítottja az ügynek

– tájékoztatott a rendőr alezredes.

Nem ez az első alkalom, hogy bekerült a hírekbe az angyalföldi épület – írta meg az esetről szóló beszámolójában a Hvg.hu. A lap emlékeztetett: alig több mint egy évvel ezelőtt egy világháborús bombát találtak az építkezésen, amikor a most megrongálódott ház épült. A helyszínre tűzszerészek érkeztek, hogy hatástalanítsák a robbanótestet, a környéket pedig a rendőrök elővigyázatosságból 13 órás időtartamra lezárták és kiürítették.

