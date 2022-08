Újabb önjáró löveg érkezett a Magyar Honvédséghez

Aki szeretné közelről is megcsodálni a Magyar Honvédség megújult tüzérségi erejének legújabb szerzeményét, szombaton a Városligetben megteheti

– írta a miniszter.

Az állalapítás ünnepi programjait ismertető honlap, a Szentistvánnap.hu oldal szerint szombaton a Varázsliget programsorozat keretében a Vajdahunyad várától a Kós Károly sétányig terjedő területen is különböző programokkal várják a gyermekeket és a felnőtteket is. A kulturális programokon kívül játékos honvédségi bemutatók, például lézerlövészet is várja a kicsiket és a nagyokat.

Borítókép: a PzH2000 típusú önjáró löveg (Forrás: Facebook)