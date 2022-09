Díjra jelölik a gyermekvédelmi népszavazás szabotőreit

A Václav Havel Könyvtárral és a Charta 77 Alapítvánnyal együttműködve az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése díjra jelölte a gyermekvédelmi népszavazás érvénytelenségéért kampányoló Soros-szervezeteket.

A szabotázsakcióban részt vevő szervezetek – köztük az Amnesty International Magyarország, a Háttér Társaság, a Labrisz Leszbikus Egyesület, a Budapest Pride, a noÁr Mozgalom, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) – közös közleményt adtak ki. Ebben óriási megtiszteltetésnek nevezték, hogy Vladimir Kara-Murza orosz ellenzéki politikus, akit áprilisban börtönöztek be, miután felszólalt az Ukrajna elleni háborús agresszió ellen, illetve a tizenhat ukrajnai civil szervezet alkotta, háborús bűncselekményeket dokumentáló 5 AM Koalíció mellett ők is a Václav Havel-díj döntősei között lehetnek. Úgy vélik, a díjra jelölés hatalmas elismerése a munkájuknak, és annak a szerintük 1,7 millió embernek – baloldali lapok szerint pusztán 1,5 milliónak – szól, akik érvénytelenül szavaztak április 3-án.