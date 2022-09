Felzárkózás a kistelepüléseken

Népszerűek a szolgálati lakások

A kormánybiztos elmondta azt is, a kistelepüléseken is mindig feladja a leckét a fenntartóknak, hogy lesz-e elegendő tanító, tanár. Ennek a problémának a megoldását a Magyar falu programban a kezdetek óta úgy próbálják segíteni, hogy meglévő szolgálati lakások felújítására, illetve újak kialakítására, építésére adnak támogatást. Az elmúlt három évben több mint ötszáz szolgálati lakást sikerült felújítani, építeni. A fejlesztést követően mindegyik ingatlant használják, óvónők, pedagógusok mellett akár körzeti megbízottak és önkormányzati dolgozók is élhetnek a lehetőséggel, akik hiányszakmából érkeznek.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szolgálati lakásokra nagy igény van, így ez a pályázati elem egyelőre a jövőben is megmarad a Magyar falu programban.

– Emellett 1200 településnek adtunk új falugondnoki, tanyagondnoki buszt, több mint 17 milliárd forint értékben. Ezzel hozzá tudtunk járulni, hogy az óvodások, illetve iskolások biztonságosan, korszerű járművekkel tudjanak eljutni az intézményekbe és visszautazni az otthonukba – fogalmazott a kormánypárti politikus.