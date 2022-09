Gulyás Gergely: Olyan evangélikus bázis jött létre, mely az életre készíti fel a fiatalokat

– A közösség ami itt létrejön, meghatározó lesz az evangélikus egyház életében, a közéletben és számtalan más területen is, hiszen a protestáns etika, amelyet el lehet sajátítani egy ilyen kollégiumban: az ország, a közösség és az egyház javára válik majd

– hangsúlyozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az új Luther Otthon istentisztelettel és szenteléssel egybekötött átadásán.

A Benczúr László tervei alapján épült Luther Otthon – Evangélikus Diákotthon új, százhúsz férőhelyes épületét a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) székházának telkén, Lágymányoson szentelte fel Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, aki igehirdetésében arról beszélt, hogy milyen bámulatosan gyorsan „nőtt ki a földből” az új kollégium, alig több mint egy évvel, az alapkőletétel után.

Legyen áldott az Isten, aki az ő népéről szó szerint nemzedékről nemzedékre gondoskodik

– szólt hálaadó istentiszteleten a püspök, utalva arra, hogy olyan diákok is élnek az új kollégiumban, akiknek a szülei még az épület elődjében, a Vizafogó utcában működő Luther Otthonban laktak együtt.

Úgy fogalmazott: jó, hogy jelen vagyunk ebben a világban is, a lüktető egyetemi város központjában, majd felidézte, hogy már az egykori Luther Otthon is bölcsője volt a lelkészképzésnek. Amint arra a püspök az igehirdetésében kitért: a Luther Otthon a Magyarországi Evangélikus Egyház legrégebbi szakkollégiumként is működő felsőoktatási kollégiuma, amely az egyetemi és egyházi élet összhangját megvalósító közösség színhelye.

A világnak szüksége van igazi, keresztény értelmiségiekre

– emelte Fabiny Tamás, akik reményei szerint azok a jó erkölcsű, tisztességes, odaadó és tanulmányokra kész fiatalok lesznek, akik felvételt nyernek a kollégiumba.

Fotó: Teknős Miklós

A beruházás több mint 1,8 milliárd forintból valósult meg, melyet 640 millió forinttal támogatott az Evangélikus Diákotthoni Alapítvány mint beruházó és 1,2 milliárd forinttal Magyarország kormánya. Az építési költségeken túl a Magyarországi Evangélikus Egyház a kollégium elindításához további százmillió forinttal járult hozzá – ismertette Magyarországi Evangélikus Egyház sajtóközleményében.

Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője, aki, mint mondta maga is a környéken nőtt fel, valamint gyermekkorától a Kelenföldi Evangélikus Gyülekezethez tartozik, úgy fogalmazott:

A cél, hogy akik itt kollégisták, továbbra is aktív, hívő tagjai maradjanak az egyháznak: az ország, az egyház javára és a Jóisten dicsőségére!

Arra is felhívta a figyelmet, hogy az épületben a modernitás és a folytonosság nagyon szép egységet termet, amely szerinte kiváló alapja a hídépítésnek modernitás és mély lelkiség között. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a fiatalságnak meg kell éreznie, hogy a kereszténység nem valami múltból itt maradt áporodott jelenség, hanem nagyon is a modern világ része: ehhez pedig megfelelő terek és alkalmak kellenek.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette: akik lehetőséget kaptak arra, hogy ebben a kollégiumban és csodálatos városban lakjanak, azok megkapták a legfontosabbat is, mégpedig hogy olyan közösségben élhetnek, mely hosszú távú emberi kapcsolatokat, barátságokat hozhat el számukra, és az életre készíti fel őket.

Elárulta: ő maga ugyan kálvinista, de protestánsként és a környéken élőként nagyon fontos számára, hogy az evangélikus egyház létrehozta ezt a fontos bázist. Úgy fogalmazott, hogy a legproduktívabb és legélvezetesebb időszak az egyetemi éveket jelenti, a diákotthon létrejötte pedig lehetőséget ad szakmai együttműködésre, mélyebb párbeszédre, és az egyetem időszakának szabadságát kihasználva az érdeklődésnek megfelelő szakmai keretek kidolgozására.

Az ország annál erősebb lesz, minél erősebbek lesznek a közösségeink, és annál erősebb lesz, minél több közösség lesz keresztény közösség, akik életük példájával is ezt bizonyítják

– hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Arról is beszélt a miniszter, hogy

a kereszténység a XXI. században nemhogy nem vált idejétmúlttá, hanem soha nem volt ennyire időszerű.

Mint mondta: egy olyan világban, amikor a lehetőségek tárháza vár minket, ugyanakkor a morális eligazodási pontokat sokkal nehezebb megtalálni, egy ilyen bázis közössége nagyban segítheti a fiatalokat.

Az evangélikus egyháznak azt kívánta: bízik benne, hogy a legtöbbet profitálhatja abból, hogy egy ilyen európai színvonalú intézménnyel gazdagodott.