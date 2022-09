Hazánkban folytatják a tanulást az Ukrajnából menekült diákok

A Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolába a háború kitörése után főként kárpátaljai magyar menekültek jelentkeztek, a közelmúltban viszont már többségében ukrán nemzetiségű diákok kérték a felvételüket – erről már Rubovszky Rita, az intézmény főigazgatója beszélt lapunknak.

Jelenleg huszonkét, 6 és 12 év közötti menekült diák tanul nálunk, és szinte nincs olyan osztályunk, amelyikbe ne vettünk volna fel legalább egyet

– mondta a főigazgató, hozzátéve, lassan már nem lesz szabad helyük, pedig a múlt héten is harminc gyermeket szerettek volna szüleik beíratni az intézménybe.

Kiemelte: munkájukat nagyban segítette a jelentős civil összefogás és a segélyszervezetek adományai, illetve az, hogy az állam 130 ezer forinttal finanszírozza minden menekült gyermek délutáni foglalkozását, amiben van fejlesztés és zeneterápia is. Emellett magyart mint idegen nyelvet is oktatnak nekik – tette hozzá. Beszélt arról is, hogy tíz éve foglalkoztatnak egy orosz anyanyelvű pályázatírót, aki elvállalta a menekültekkel kapcsolatos ügyek intézését és sokszor tolmácsol a gyerekeknek is.

Mindezeken felül egy kárpátaljai magyar édesanya tanárként, egy másik óvónőként helyezkedett el a Patronában, egy ukrán hölgyet pedig takarítóként alkalmazunk, ezzel is segítve a hozzánk járó menedékes családokat, akik közül mindegyik hazánkban képzeli el a jövőjét

– emelte ki.