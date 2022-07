Új barátságokat köthetnek, lelki támaszt kaphatnak

Mosolygós arcok, felhőtlen játék, boldog gyermekzsivaj. Minden bizonnyal így kezdenénk beszámolónkat, hiszen az Ökumenikus Segélyszervezet táborában látszólag minden úgy működik, mint bármelyik másik táborban: zumba, sorversenyek, ügyességi vetélkedők, kézműves-foglalkozások, közös ebédek, nagy kirándulások. Itt azonban az önfeledt gyermeki örömöt beárnyékolja a szomszédunkban február óta dúló háború. A segélyszervezet abban igyekszik segíteni a hazánkba menekült ukrán gyerekeket, hogy legalább arra az időre, míg táboroznak, elfelejthessék azokat a borzalmakat, amiket láttak, és a közös beszélgetések segítségével fel tudják dolgozni a történteket.

Ebben a táborban összesen most 80 menekült gyerek van, a legfiatalabb ötéves, a legidősebb pedig tizenhat. Természetesen vannak kötött programok, de mindig igyekszünk a résztvevőknek valamelyest kötetlenséget is biztosítani, és figyelni arra, hogy mihez van kedvük

– fejtette ki Révfalvi Dorottya, aki a hazai menekültügyi programokat koordinálja az Ökumenikus Segélyszervezetben. Úgy fogalmazott: sokszor egy-egy beszélgetést azért nem szabad abbahagyni, mert olyan témák kerülhetnek felszínre, amelyek megoldásában segíthet, ha a gyerekek kibeszélik magukból azokat. – Ha valaki szomorú lesz vagy valamilyen programban nem szeretne részt venni, akkor van lehetősége félrevonulni, ezért dolgozunk itt is most legalább húsz segítővel, hogy mindenkire egyformán tudjunk figyelni – emelte ki, hozzátéve: a nyelvi nehézségek leküzdésében olyan általános és középiskolás fiatalok is segítik a kortársaikat, akik ugyan Ukrajnából érkeztek, de nem a háború elől menekültek, hanem korábban költöztek Magyarországra.

– A célunk az, hogy legalább átmenetileg el tudjuk felejtetni a gyerekekkel azt, amit átéltek – hangsúlyozta, rámutatva arra, hogy minél inkább biztonságban érzik magukat a menekült fiatalok, annál könnyebben tudnak bizalmi kapcsolatokat kialakítani, és feldolgozzák a traumáikat. Beszámolt arról is, hogy

a segélyszervezet a menekült gyerekeknek bentlakásos és napközis felzárkóztató és fejlesztőtáborokat is szervez önállóan, illetve a budapesti Piarista Gimnáziummal és az Evangélikus Diakóniával összefogva is. Emellett átmeneti szállásokat és az ukrán menekülteket segítő központokat működtetnek, és részt vesznek a BOK-csarnokban kialakított segítőpont munkájában is

– tette hozzá.