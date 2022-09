Horn Gábor most Gyurcsány árnyékkormány-projektjének szólt be

Kormányváltásra bizonyosan nem számíthatunk, ezért nincs is valóságos jelentősége egy ilyen erődemonstráció kísérletnek. Arra persze jó egy ilyen lépés, hogy a létező és elkötelezett DK-s választók harci kedvét növelje és néhány napig média felületet is jelenthet… De egy kicsit sem ad választ arra az ellenzéki választói igényre (hiszen kb. 2 millió szavazó azért még volt április 3-án), hogy csináljátok már valamit, lehetőleg közösen, ne egymással hadakozzatok (…) Nem lehet figyelmen kívül hagyni az időközi választások hatalmas kudarcait az ellenzéki oldal számára, érzékelhető, mérhető az ellenzéki szavazók dühös véleménye arról, amit ezek a pártok, most már leginkább külön-külön, egymás ellen – és nem a Fidesz ellen, nem a választóikért – produkálnak.