Napirenden az egészségügy átalakítása

Az egészségügy új stratégiája összeállt, a tárcaközi egyeztetéseket követően október közepén már a kormány asztalára kerülhet

– tájékoztatott a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara IX. Szakdolgozói Tudományos Kongresszusán Takács Péter. Az egészségügyért felelős államtitkár hozzátette: éppen ezért a bérekkel kapcsolatban konkrétumot egyelőre nem tud mondani, előterjesztésében azonban javasolni fogja – s erre egyértelmű kormányzati szándék is van – hogy ne nyíljon tovább a bérolló az orvosi és szakdolgozói fizetések között. Kiemelte: amennyiben sikerül az Euró­pai Unióval megállapodásra jutni, sokkal nagyobb esély lesz arra, hogy a szakdolgozók többet keressenek. Tájékoztatása szerint a szakdolgozói átlagkereset jelenleg 545 ezer forint, ami a 2015-ös fizetés két és félszerese, igaz, ezért többet is kell dolgozni. Mint mondta,

a tervek szerint az orvosi fizetésekhez arányosan szeretnék a szakdolgozói béreket is igazítani. A szakdolgozói életpályamodell elemei között a szakállamtitkár kiemelte az ösztöndíjakat, az otthonteremtési és lakhatási támogatásokat, az utazási, üdülési kedvezményeket, valamint a család- és időskori támogatási programot.

A szakmai szervezetek által javasolt elemek között számos olyan van, amelyet be is fognak vezetni. A Medicalonline.hu beszámolója szerint a bérrendezésen túl az államtitkár három fő célkitűzésről, a pályaorientációról és utánpótlásról, a szakdolgozói kompetenciák bővítéséről, valamint az életpályamodell kialakításáról is beszélt. Mint kiderült, annak érdekében, hogy a nagy kórházakat érdekeltté tegyék a tanulók fogadásában, az ágazatért felelős minisztérium gyakorlatorientált képzési rendszer kialakítására tesz javaslatot. Az utánpótlás biztosítására öt-hat éves távlatokban gondolkodnak, az általános iskolák végzőseit célozva.

Takács Péter tájékoztatása szerint a szakpolitikai irányítás ismét nekifut a szakdolgozói kompetenciabővítésnek, amivel már korábban is próbálkoztak.

Ennek kapcsán az egészségügyi államtitkár pozitív példaként említette az egyetemi diplomás szakápolók munkáját, akik a koronavírus-járvány idején kiemelten végezték a feladatukat, de hasonlóan jól szerepeltek a kiemelt kompetenciájú ápolók a Hajdú-Bihar megyei ügyeleti pilotban is. Emlékezetes, ez az az egy éve tesztelés alatt álló program, ahol az Országos Mentőszolgálat irányítása alatt működtetik a sürgősségi ügyeleti rendszert. Sajtóhírek szerint januártól ennek a programnak a mintájára alakíthatják át a háziorvosi ügyeleti rendszert több megyében is.