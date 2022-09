Pártszolgálatra váltó volt újságírók a baloldalon

Két hónappal ezelőtt a Momentum megbízta Tóth Richárdot a párt kommunikációs igazgatói pozíciójával, azonban erről semmilyen közleményt, hírt nem lehetett olvasni. „Ennek az az oka, hogy én az elvégzett munkában hiszek, nem pedig abban, hogy minden humán erőforrást érintő kérdésről közleményt kéne kiküldeni” – magyarázta a Transzparens Újságírásért Alapítvány portáljának Tóth Richárd. Az oldalon azt írják: Tóthnak politológia alap- és mesterdiplomája van, de belekóstolt a nemzetközi tanulmányokba és a közigazgatás-tudományba is. Összességé­ben közel 15 évig volt újságíró, 2011-ben lett a 24.hu munkatársa, ahol egészen 2017-ig tevékenykedett. Érdekesség, hogy a portálon megjelent utolsó cikke éppen a Momentum egyik akciójával foglalkozott, ekkor azonban még nem volt köze nyilvánosan a párthoz.

A 24.hu-tól aztán a HVG-hez igazolt, ahol hároméves karrierje végén, 2020-ban elnyerte a Földes Anna-interjúdíjat. A díj elnyerése után aztán új kihívásokra vágyott, és a momentumos EP-képviselő, Cseh Katalin kommunikációs munkatársa lett, akivel egészen két hónappal ezelőttig együtt is dolgozott.

Ezen a ponton érdemes megemlíteni Pottyondy Edinát is, aki, úgy tűnik, nem is akar elszakadni a Momentumtól, sőt politikaformáló szerepre tör. Az influenszer a lila párt elnökségének is a tagja volt pár éve, de lemondott. A Mandiner hívta fel rá a figyelmet, hogy Pottyondy most a You­Tube-csatornáján hosszasan bírálta Gelencsér Ferencet, amiért az a Facebookon most elterjedt, egyszavas üzenetek versenyébe a nyilasok által használt „Kitartás!” kifejezéssel szállt be. Az ügy önmagában is érdekes lenne, de attól különösen pikáns, hogy Pottyondy augusztus végén bejelentette, Donáth Annának – azaz Gelencsér elődjének – a politikai tanácsadója lett. S alig telt el pár óra Pottyondy produkciója után, Gelencsér Ferenc elnézést kért a bejegyzéséért. A Mandiner ennek kapcsán megkérdezte a Momentum sajtóosztályától, hogy mit szól az elnök Pottyondy kritikájához, szerinte ez az influenszer magánakciója volt-e vagy Donáth Anna üzent neki ezzel, és hogy ennek a hatására kért-e elnézést Gelencsér. Választ azonban lapzártánkig nem kaptak.

Úgy tűnik, a baloldalon mára rendszerszintűvé vált az a jelenség, miszerint a független objektívek sorából a nyílt politikai színtérre lépnek elő az újságírók. Ezen a ponton említhető Pikó András – Józsefváros jelenlegi, csak névleg független polgármestere, aki korábban a 168 Óra rovatvezetője és a Klubrádió műsorvezetője is volt – és Jámbor András, utóbbi a Mérce főszerkesztői székéből felállva 2022-ben már a budapesti 6. számú országgyűlési egyéni választókerületé­ben indult és nyert parlamenti mandátumot a baloldal színeiben.

Kálmán Olga is hasonló utat járt be. A médiaszemélyiség – az ­ATV-n, majd az akkor még baloldali Hír TV-n – éveken át ámította a nézőket azzal, hogy ő csak kíváncsi, bár mindig csak a baloldali narratíva szerint kérdezett. A baloldal 2018-as választási bukását követően hullt le a lepel a magát független objektívnek nevező újságíróról. Gyurcsány Ferenc akkor főpolgármester-jelöltnek indította Kálmán Olgát a DK színeiben, aki végül elbukott Karácsony Gergellyel szemben. Így végül Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes főtanácsadója lett. A Demokratikus Koalíció 2020. március 1-jén tartott tisztújító kongresszusán a párt elnökségi tagjává választották Kálmán Olgát, ahonnan egyenes út vezetett a DK listájára. Így lett az egykori médiaszemélyiség 2022 áprilisától a DK parlamenti képviselője, frakciószóvivője.