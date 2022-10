A legfontosabb cél, hogy Magyarország energiaellátása biztosított legyen

– Remélem, azzal minden baloldali képviselőtársam is egyetért, hogy ma az a legfontosabb, hogy Magyarországon az energiaellátás biztosított legyen. Mi ezért küzdünk, hogy télen is legyen fűtés, illetve ezért indítunk gyármentőprogramot, hogy megvédjük a magyar munkahelyeket, a magyar vállalkozásokat is