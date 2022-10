Ezért támogatja a magyar dollárbaloldal a brüsszeli szankciókat

Már nyomoznak az ügyben

A baloldali kampányfinanszírozási botrány azt követően robbant ki, hogy Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje elárulta, az általa vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalom kétmilliárd forint körüli összegből gazdálkodott a választási kampányban, és még nyáron is több száz millió érkezett Amerikából a mozgalom számlájára. Az Action for Democracy nevű baloldali amerikai alapítványtól már korábban is érkeztek utalások, Amerikában sok donor adta össze számukra az adományokat.