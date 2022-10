Kudarcba fulladt a kedvezményes krumplivásár Óbudán

Kudarcba fulladt az III. kerületben már hagyománynak számító – az Óbudai Újságban is fennen hirdetett – kedvezményes burgonyavásár, ahol nyolc helyszínen, az igazoltan rászorulók háromszáz forintért vásárolhattak volna húsz kiló krumplit háztartásonként.

Óbuda-Békásmegyer lakosai ugyanakkor hiába jelentek meg, s álltak sorban órákig, sokan üres kézzel tértek haza, mivel nem volt elegendő krumpli, amit megvásárolhattak volna.

A Metropol megjegyzi, volt olyan burgonyaosztási pont is, ahol csak az első két órában volt krumpli, majd a szervezők azt ígérték, hogy feltöltik a készletet, ez azonban még másnap sem történt meg. A portál információi szerint ez azért is érdekes, mivel az osztás előtt Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatala a Facebookon is eldicsekedett a hatalmas burgonyaszállítmány megérkezésével. A baloldali vezetés által elbaltázott krumplivásár azonban már nem az első eset, Kiss László DK-s polgármester regnálása óta ugyanis minden évben történik valami, ami ellehetetleníti a vásárt.

Az Óbudai Hírek szerint a választást követő első alkalommal német „takarmány” burgonyával szúrták ki az óbudaiak szemét. Tavaly a berendelt 60 raklapnyi krumpli kétharmada elrohadt a tárolókban ahelyett, hogy kiosztották volna.

Idén pedig kora délutánra elfogyott a vásárolható burgonya az osztóhelyeken.

Borítókép: Megérkezik Óbudára a burgonyaszállítmány (Fotó: Facebook/Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatala)