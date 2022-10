Nemzetközi űrpolitikai konferenciát rendeznek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Az európai űrpolitika eredményeiről és jövőjéről szervez nemzetközi konferenciát az NKE EJKK Világűrjog és -Politika Kutatóintézet 2022. október 13-án. Az angol nyelvű rendezvényen az Európai Bizottság, az Európai Űrügynökség, valamint az európai űrpipar és több nemzeti űrügynökség képviselői tartanak előadást az NKE Széchenyi Dísztermében. A konferencia támogatói, társszervezői a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Paris Saclay Egyetem - olvasható a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közleményében.

„A világűrbe telepített rendszerek mára a gazdaság alapvető folyamatait támogatják, elég, ha a földmegfigyelésre, navigációra, internetre, a televíziózásra, illetve a meteorológiai megfigyelésekre gondolunk” - mondta Bartóki-Gönczy Balázs, a konferenciát szervező kutatóintézet vezetője.

Természetesen a modern hadviselés, védelmi rendszerek sem képzelhetőek el az „űrszegmens” nélkül. Ez egy olyan horizontális iparág, amely az élet, a gazdaság szinte minden területén érezteti a hatását, esetleges károsodása pedig beláthatatlan következményekkel bírna a gazdaságra. Egy új űrkorszak hajnalán vagyunk, mely egy kiújuló, de más jellegű űrversenyt vetít elénk

- tette hozzá.

A konferencia jelentőségéről szólva kiemelte, hogy az Európai Unió is egyre aktívabb politikát folytat e területen, szorosan együttműködve az Európai Űrügynökséggel, valamint az európai államokkal.

Az EU autonómiáját biztosító nagy európai programok mellett (pl. Galileo, Copernicus) egyre több kihívással is meg kell küzdenie az uniónak, így időszerű egy kifejezetten e témát tárgyaló konferencia.

A konferencia főszervezője az NKE Eötvös József Kutatóközpontján belül működő Világűrjog és Politika Kutatóintézet, mely mára az Európai Űrügynökség jogi központjának (ECSL) nemzeti kapcsolattartója is. A kutatóintézet az NKE-nek a gazdaság egyik fő húzóágazatával, a világűrrel kapcsolatos társadalomtudományi kutatásokat végző stratégiai egysége, amely tovább gazdagítja az egyetem kutatási tevékenyégét és erősíti a hazai és külföldi tudományos tevekénységet végző intézményekkel való együttműködést. Az Kutatóintézet célja, a kutatások mellett társadalmiasítsa a világűr emberi felhasználásának jogi és politikai aspektusait, valamint – a UNISPACE programon keresztül is – az oktatásban is erősítse e területek jelentlétét.