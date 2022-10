Osztálytársa megölésével fenyegetőzött a neten egy diák

Aznap, amikor elfogták az osztálytársa megölésével fenyegetőző diákot, 30 napra elrendelték a letartóztatását annak a 18 éves diáknak, aki hétfőn Budapesten, a Várkerületi iskolájában megkéselte osztálytársát. A sajtóban Bertoldként említett fiatalember korábban már gyilkossággal fenyegetőzött. Pszichés problémákkal küszködik, az iskolai folyosón a szekrényajtót is lefejelte. A letartóztatás alatt az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben vizsgálják az elmeállapotát.

Az elmevizsgálatot várhatóan a Győr-Sopron-Mosony megyében őrizetbe vett fiatal esetében is elrendelik.

A hazánkban a terrorizmus ellen kizárólagosan fellépő TEK folyamatosan figyeli az internet szélsőséges tartalmait, még a zárt csoportokat, illetve a főleg a szervezett bűnözők és terroristák által kedvelt úgynevezett dark webet is.

Emlékezetes V. Kende ügye, ami nem kis meglepetésre mindössze felfüggesztett szabadságvesztés kiszabásával zárult. A kecskeméti egyetemista terrorcselekményekre készült, ám a táblabíróság szerint nem volt megállapítható, hogy terrorcsoportban akart volna tenni bármit is.

Pedig V. Kende a dark weben is az Iszlám Állam szervezőivel chatelt, s miután felesküdött az Iszlám Államra, török nevet – Hüsseyin Ziyad V. – választott, azonosult az ISIS tevékenységével és taktikájával, hiszen öngyilkos robbantásra is hajlandónak mutatkozott, valamint szimpatizált azzal a gondolattal is, hogy járművel tömegbe hajtson.