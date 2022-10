Szentkirályi Alexandra: Egész Európában energiaválságot okoztak az elhibázott brüsszeli szankciók + videó

– Az elhibázott brüsszeli szankciók egész Európában energiaválságot okoztak, ami sokszorosára emelte az inflációt is. Eközben Oroszországban rekordokat döntöget az energiahordozók eladásából származó haszon – mondta el Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a legfrissebb Kormányinfó Plusz-videóban a közösségi oldalán.

Arra a kérdésre, hogy pontosan mikor érkezik a nyugdíjkiegészítés és a nyugdíjprémium, Szentkirályi Alexandra így válaszolt:

„A brüsszeli szankciók miatt sajnos az infláció is magas. Emiatt a rezsi és az árak is emelkednek. Az időseket védi a rezsicsökkentés és a kormány, a szankciós

infláció mellett is tartja a nyugdíjemelést.”

Kiemelte:

Az inflációs nyugdíj-kiegészítést november 10. és november 15. között kapják kézhez a nyugdíjasok. Ez a 4,5 százalékos emelés januárig visszamenőleg jár, és a 13. havi nyugdíjra is érvényes.

– Ez idén már a 3. nyugdíjemelés, hiszen januárban 5 százalékos, júliusban 3,9 százalékos nyugdíjemelés is volt – fűzte hozzá a kormányszóvívő.

Szentkirályi Alexandra leszögezte, hogy emellett a gazdasági növekedésnek köszönhetően még idén novemberben lehetőségünk lesz nyugdíjprémiumot is fizetni már ötödik alkalommal,

és az idősek jövőre is számíthatnak arra a 13. havi nyugdíjra, amelyet a baloldali kormányok vettek el tőlük.

„Egész Európában nehéz idők járnak, de a nyugdíjasok megbecsülése ilyenkor is fontos.”