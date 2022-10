Tagadná az MSZP, hogy az ifjúszocialisták is mozgósítottak a vasárnapi tüntetésre

Az Inforádióban tegnap az MSZP mindkét elnöke arról beszélt, hogy a szocialisták nem mozgósítottak a vasárnapi baloldali tüntetésre, azonban a Drót.infó birtokába került egy e-mail, ami cáfolja őket.

Hétfőn az Inforádió Aréna című műsorának vendége volt Kunhalmi Ágnes, az MSZP női, illetve Komjáthi Imre, az MSZP férfi társelnöke. A tüntetések kapcsán utóbbi arról beszélt, hogy:

„Ezt hadd mondjam el, hogy a rabszolgatörvény-ellenes tüntetéseknél is több tüntetés volt. Amikor azt kérték a szakszervezetek, hogy a politika maradjon ki belőle, politikusok megjelenhetnek, de pártzászló nélkül, akkor így történt. Amikor az volt a kérés, hogy szálljunk be a mozgósításba civilek, szakszervezetek, pártok, akkor így történt. Most is azt kérnék tőlünk, hogy legyen mozgósítás, és a szervezésben segítsünk, akkor természetesen meg fogjuk adni ezt a segítséget, de nem kérték.”

Amikor az adás 24. perce környékén Kunhalmitól megkérdezték, hogy „de beszállnak a szervezésbe?”, határozottan azt mondta, hogy „Dehogy, dehogy, dehogy”, és hozzátette, hogy „ez a Fidesz-kormány propagandisztikus hazugsága”. Ehhez képest ugye hemzsegtek a baloldali politikusok és aktivisták a vasárnapi demonstráción. Ráadásul a Drót.info birtokába került az az e-mail, amelyet több száz baloldali szimpatizánsnak küldött ki az MSZP ifjúsági szervezete, a Societas.

Hogy ők mennyire állnak közel az MSZP-hez, arról a hétfői adásban az új, szélsőbaloldali pártelnök így fogalmazott:

„És még annyit, hogy csapatépítés egyébként a párton belül több szinten is elindult, és egy rendkívül fontos eleme az utánpótlás és a fiatalok helyzete. Új vezetést kapott a Societas, ami egy ifjú baloldali, az MSZP-hez kötődő baloldali szervezet.”

A Drót.infó felhívja a figyelmet, hogy az e-mail egyértelműen október 23-ra mozgósít, amint az látható is. Hozzáteszik, úgy tűnik, a civil máz 48 óráig sem tartott ki…

Kép forrása: Drót.infó

Borítókép: az MSZP ifjúsági szervezete, a Societas is részt vett az október 23-i, baloldali tüntetésen (Fotó forrása: a Socitas Facebook-oldala)