Bakondi Gyögy: A tél beálltára elérheti az ezret a határvadászok létszáma

A tél beálltára akár az ezret is elérheti a határvadászok létszáma

– mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában. Bakondi György elmondta: a határvadászok első, 5-600 emberből álló csoportja már a rendőrökkel közösen járőrözik, ahol megszerzik azokat a gyakorlati tapasztalatokat, hogy hatékony, hatásos és törvényes eljárásokat folytassanak a határon. Rajtuk kívül több száz új jelentkező kiképzése kezdődött meg - tette hozzá. Hangsúlyozta: a határvadászok szolgálatba állásával fokozatosan megkezdődhet a honvédség erőinek kivonása a határőrizeti feladatokból, akik így a NATO-val közös gyakorlatokon vagy az ukrán határszakasz biztosításában tudnak részt venni.

Bakondi György bízik abban, hogy az új olasz kormány határozott lépései fékezni fogják az illegális bevándorlást, valamint szólt a decemberi EU-csúcsról is.

Kiemelte: a háborúnak és az elhibázott szankciós politikának is súlyos következményei vannak a migrációval kapcsolatban is. Ezek közé sorolta, hogy számos afrikai országba nem jut el a korábban rendelkezésre álló ukrán és orosz búza, így százezrek, milliók indulhatnak útnak az éhínség elől menekülve. Másrészt az embercsempész bandák és a migránsok is könnyebben juthatnak fegyverhez, valamint a bevándorlók számának növekedése – a tavalyi év hasonló időszakához mért százezer körüli helyett számuk már meghaladta a 235 ezret – miatt a terroristák megjelenése is veszélyt jelent. Bakondi György a határzár erősítését fontosnak nevezve közölte: a tömeges illegális bevándorlást nem lehet műszaki akadályrendszer nélkül megállítani.

Borítókép: Bakondi György (Fotó: Cseh Gábor)