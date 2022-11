Kedvezően alakulnak a járványügyi adatok, mindössze tíz beteg van lélegeztetőgépen

Szintén pozitív, hogy a koronavírus koncentrációja csökken a szennyvizekben. A Nemzeti Népegészségügyi Központ beszámolója szerint a szennyvíz SARS-CoV-2 örökítőanyagának koncentrációja országos átlagban ismét csökkenést mutat.

A vizsgált városok többségénél stagnálás tapasztalható, csökkenés a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep mintájában, valamint Kecskeméten és Zalaegerszegen volt mérhető.

Magyarországon tehát a járvány továbbra is mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak is. A védőoltások lehetősége továbbra is biztosított, amelyet a háziorvosoknál, a házi gyermekorvosoknál, valamint a kórházi oltópontokon –pénteken akár időpontfoglalás nélkül – lehet igényelni.