„Az influenzavírus a kertek alatt van”

Bár jelen pillanatban kicsit kedvezőbb a helyzet – mivel a szeptemberi felfutást követően az elmúlt héten Európa-szerte egy 17 százalékos csökkenés figyelhető meg –, még nem dőlhetünk hátra

– hívta fel a figyelmet a koronavírus, s annak folyamatosan megjelenő mutációi kapcsán Müller Cecília. Az országos tiszti főorvos tájékoztatása szerint jelenleg a megbetegedések száz százalékát az omikron és annak mutációi okozzák, de bizakodásra ad okot, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nem tekinti aggodalomra okot adó variánsnak a BQ1-et és a BA275-öt. Szintén pozitív, hogy az Euró­pai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ szerint az összes többi légúti megbetegedéshez hasonlóan a koronavírus-járvány is nagy valószínűséggel szezonálissá fog válni. Azzal ugyanakkor a jövőben is számolni kell, hogy az őszi és téli időszakban szaporodni fog a megbetegedések száma. Éppen ezért fontos az alapimmunizáció, a rizikócsoportokba tartozóknak pedig a harmadik oltással együtt az influenza elleni védőoltás beadatása is ajánlott, hiszen ez az a két betegség, amelyre specifikus védőoltás áll rendelkezésre – mutatott rá.

A szakember szerint akárcsak a koronavírus, az influenzavírus is nagyon változékony, így azt az oltást évről évre meg kell ismételni. A 2022/2023. szezonra ajánlott influenza elleni oltóanyag két A és egy B komponensből áll, amelynek összetételét minden évben a WHO és az Európai Gyógyszerügynökség a hozzájuk beérkező jelentések alapján dolgozza ki. Az országos tiszti főorvos kiemelte: a térítésmentes oltásokat – amelyből egymillió-háromszázezer adag áll rendelkezésre – már igényelni lehet a praxisokban. Mint mondta, hatvan év fölött, egészségi állapottól függetlenül mindenkinek ajánlott oltakozni, miként a krónikus megbetegedésben szenvedőknek, a kismamáknak, a babát tervezőknek, az egészségügyi és szociális intézményekben dolgozóknak és ápoltaknak is célszerű beoltatni magukat – jelentette ki. A gyermekek oltása kapcsán megjegyezte: fél évnél fiatalabb csecsemőket fészekimmunitással lehet megvédeni, a nagyobb gyermekeknek pedig elérhető a négykomponensű védőoltás.

Müller Cecília arra is kitért, hogy a negyvenedik héttől működik a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) légúti figyelőszolgálata, amely az idei évtől az influenza mellett már SARS-CoV-2 és az óriássejtes vírusokat is figyelemmel kíséri. A kijelölt háziorvosok hétről hétre jelentést küldenek arról, hogy hány beteg és milyen tünetekkel keresi fel a praxisokat, az NNK laboratóriumában pedig a minták alapján igazolják a kórokozót. Mint mondta, a negyvenedik héttől kezdődően idáig öt covidos esetet találtak, influenzavírust pedig az idei szezonban még nem mutattak ki. Az országos tiszti főorvos azonban biztos benne, hogy az influenza­vírus már a „kertek alatt van”, a járvány tetőzése pedig valószínűleg januárra várható. – A magyar gyakorlat alapján az influenzaszezon általában január végén vagy február elején tetőzik, ugyanakkor az is lehet, hogy hamarabb fog jelentkezni – vélekedett szakember, majd a majomhimlő magyarországi helyzetét ismertette.

Müller Cecília tájékoztatása szerint idáig nyolcvan férfi esetében diagnosztizálták a majomhimlő-fertőzést, ugyanakkor megerősítette, nemtől függetlenül bárki elkaphatja azt, aki szoros kontaktusba kerül egy beteggel. Mint mondta, a majomhimlő alapvetően szexuális úton terjed, mivel azonban a fertőzés a hólyagok bennékében van, a közös használatú tárgyakkal, például egy törülközővel is átadható a betegség. Arra, hogy a betegséget kétszer is el lehet-e kapni, a szakember úgy reagált: tartós védettségre vonatkozóan egyelőre nincs adat.

Enyhén emelkedik a fertőzöttek száma

A Koronavírus.gov.hu legfrissebb tájékoztatása szerint az elmúlt két hét alatt összesen 12 051 új koronavírus-fertőzöttet igazoltak Magyarországon. A múlt hét folyamán 4556 fő betegedett meg, és 92 fő vesztette életét. Ezzel az adatokkal együtt a járvány kezdete óta a beazonosított fertőzöttek száma 2 153 564-re, az áldozatok száma pedig 48 111-re emelkedett. Jelenleg 985 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 18-an vannak lélegeztetőgépen. Magyarországon a járvány tehát továbbra is mérsékelten terjed, a szennyvíz örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja azonban enyhe emelkedést mutat. A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint a vizsgált települések közül Debrecenben, Győrben, Nyíregyházán és Szekszárdon emelkedő, míg a többi településen stagnáló tendencia figyelhető meg. Az oltakozás lehetősége továbbra is biztosított, az új típusú, omikron elleni Pfizer-vakcina pedig – amelyből eddig 216 ezer adag érkezett és 37 ezer adagot adtak be – szintén rendelkezésre áll az oltópontokon és a háziorvosoknál.

