Szökevénynek minősülhet Kovács Béla

Maga Kovács még hosszú hónapokig utolérhető volt lapunk számára internetes csatornákon. Tőle értesülhettünk, hogy Moszkvában él, ahol agyműtéten is átesett, majd elkapta a Covid-fertőzést, amiből aztán kigyógyult. Végül egykori egyetemén, az egyébként „kémképzőnek” tartott Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében kezdett tanítani. Kovács még 1986-ban itt szerzett nemzetközi közgazdászdiplomát, japán, angol, orosz nyelvből felsőfokú nyelvvizsgát szerezve, de emellett lengyelül, franciául és németül is beszél.

Utoljára augusztusban tudtunk vele kapcsolatba lépni, amikor azt írta: mindenképpen hazajön, hogy a Kúrián bebizonyítsa, nem kém, nem követte el a vádban szereplő bűncselekményeket. Azóta azonban nyoma veszett. Nem válaszol megkeresésünkre, de ügyvédjei sem tudják, hol van jelenleg.

A börtönbehívó sikertelen kézbesítése nyomán egy procedúra veszi kezdetét, amelynek a végén szökevénnyé nyilvánítják. Az előírások szerint másodszor is megküldik a pilisszentkereszti címére a börtönbehívót, ami akkor is érvényes lesz, ha ismét nem veszi át senki. Ezután a következő lépés a magyar elfogatóparancs kiadása, és a rendőrség a fejvadászainak bevonásával elkezdik keresni a volt jobbikos politikust. Várható, hogy itthon nem fognak a nyomára bukkanni, így nemzetközi elfogatóparancsot bocsátanak ki ellene, amit az Interpol-tag Oroszország is meg fog kapni, ahol viszont aligha fogják kiadni Kovácsot.

Nem azért, mert éppen a javukra kémkedett a jogerős ítélet szerint, hanem arra hivatkozva, hogy az orosz jogban sem az unió intézményei elleni kémkedés, sem az unió kárára elkövetett költségvetési csalás nem létezik. Ráadásul Kovács orosz állampolgár is.

Az ügyvédek közben várhatóan az Alkotmánybíróságon keresnek jogorvoslatot: egyfelől az ügy menet közbeni titkosítása, másfelől két uniós okirat miatt, amelyben Kovács ártatlanságát erősítik meg.

Borítókép: Kovács Béla a Budapest Környéki Törvényszéken 2020-ban. Az utolsó Magyarországon készült kép róla (Fotó: Mirkó István)