Kovács Béla Moszkvában kezdett új életet

Január 14-én, az ortodox újév alkalmából a Magyar Nemzet újságírójának megkeresésére jelentkezett Kovács Béla. Mint mondta: nem az oroszok által is megült ortodox újévet szokta ünnepelni, ő magyar embernek tartja magát. Az Európai Unió intézményei elleni kémkedés alól felmentett, majd kémkedésre való előkészület miatt másodfokon mégiscsak elítélt egykori jobbikos EP-képviselő jelenleg életvitelszerűen Moszkvában tartózkodik.

Magyarnak születtem és magyar is maradok, még ha most Moszkvában is élek

– szögezte le az egykori pártjában a kémkedési ügy miatt KGBélának nevezett volt politikus, aki hozzátette: valamiből meg kell élnie, ezért az egykori egyetemén tanít nemzetközi kapcsolatokat.

Kovács Béla 1976–1980 között a japán fővárosban, Tokióban, az amerikai alapítású Saint Mary középiskolában tanult. Eközben 1978-ban a budapesti I. István Közgazdasági Szakközépiskolában magyar érettségi vizsgát tett. 1980-tól négy éven át Tokióban, egy amerikai magánegyetemen politológiát és nemzetközi kapcsolatokat hallgatott. 1986-ban pedig Moszkvában, a Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében szerzett nemzetközi közgazdászdiplomát. Japán, angol, orosz nyelvből felsőfokú nyelvvizsgája van, de emellett lengyelül, franciául és németül is beszél.

A szovjet időkben a Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében a szocialista országok számos diákját oktatták, olyanokat, akik aztán később otthon fontos gazdasági, politikai, valamint titkosszolgálati beosztásokat kaptak. A szocialista világrendszer később fedésben újságíróként dolgozó meghatározó személyiségeit is ott képezték. Kovács állítása szerint most ott kapott tanári állást.

Mint arról novemberben beszámoltunk, a volt politikus a másodfokú bírósági eljárás lezárásán már nem vett részt, közben agyvérzést kapott, Moszkvában meg is műtötték. A operációból lábadozva megfertőzte a Covid–19, amit sikeresen átvészelt. Most azt mondja: a leletei tökéletesek. Némi iróniával a kezelőorvosa meg is említette, volt betegének az övénél is jobbak a leletei.

Kovács még nem tud arról, hogy a Kúria kitűzte volna az ügyét; de mindenképpen hazajön a tárgyalásra.

Mint kifejtette, fontos neki, hogy jelen legyen, amikor kimondják, nem volt kém, nem követte el a kémkedésre való előkészületeket sem. A folytatásban elmondta, hogy szavazni is elmegy a moszkvai magyar nagykövetségre, de ha a választás körüli időpontra tűzik ki a Kúrián az ügyét, akkor otthon szeretne szavazni. Elárulta, nem erre a szivárványkolaícióra fog szavazni, semmire nem tartja őket, így, ebben a formában alkalmatlanok a kormányzásra, komolyan vehető programjuk sincs – nyilatkozta Kovács Béla.

Emlékezetes, a Fővárosi Ítélőtábla 2021. június 23-án marasztalta el Kovács Bélát, aki az ítéleti tényállás szerint előkészületeket tett, hogy az oroszoknak kémkedjen az unió intézményei ellen.

Ismeretes, hogy a volt jobbikos politikust 2020-ban első fokon a Budapest Környéki Törvényszéken bűncselekmény hiányában felmentették a kémkedés vádja alól, bár Holdampf Gusztáv bíró kimondta, hogy beszervezték és kiképezték. Akkor az unió kárára elkövetett költségvetési csalás miatt a politikust hatszázezer forint pénzbüntetésre, valamint egy év hat hónap, végrehajtásában három évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték. A fellebbviteli főügyészség szerint Kovács Bélát nemcsak beszervezte az egyik orosz titkosszolgálat, hanem kémkedett is az unió intézményei ellen, pontosabban előkészületeket tett a kémkedésre. Az ítélőtábla, egyetértve a vádhatósággal, az unió intézményei elleni kémkedés kísérletéért − és az unió kárára elkövetett költségvetési csalásért − végül két év szabadságvesztésre ítélte, a büntetés végrehajtását öt évre felfüggesztve.

Kovács Béla volt ez első, akit az Európai Unió intézményei elleni – előkészületi szakban lévő – kémkedésért elítéltek Magyarországon. Amikor az Alkotmányvédelmi Hivatal 2014-ben feljelentette őt, a büntetőtörvénykönyvben csak a kémkedés bűncselekmény szerepelt, ám – Kovács Béla állítja, hogy rászabva – módosították a Btk.-t és azóta önálló tényállásként szerepel benne az Európai Unió intézményei elleni kémkedés is.