Wellnessközpontot épít a János-hegyen a baloldali médiavezér + videó

A Central Médiacsoport másokkal szembeni zsugoriságáról nevezetes tulajdonosa több oldalról is biztosította az építkezéshez szükséges fedezetet. Például 2020 márciusában a koronavírus-járványra hivatkozva sem magán kezdte a takarékoskodást, inkább beosztottjain: durván megnyirbálta munkaszerződésben biztosított fizetésüket, az év végén pedig kivett másfél milliárd forint osztalékot a cégből.

Nem véletlenül ragadt rá a „Trükkös Zotyó” elnevezés

Zugligeti kastélya, amely a XIX. századi iparbárók stílusában épült úgy kétmilliárdért, adóelkerülő trükkök sorozatával jöhetett össze. Az épület méretét jól szemlélteti, hogy sokáig egy szanatórium is működött benne.

Fotó: Metropol

Az ingatlan tulajdoni lapja tanúsítja, hogy milyen módokon trükközhet mindmáig Varga Zoltán.

Fotó: Metropol

Az ingatlan egyik tulajdonosa volt például – persze az ő személyes közreműködésével – az a Pro Patria Capital, amelyik a Brit Virgin-szigetek hírhedt offshore-paradicsomában, Tortolán, egy postafiók mögé lett elrejtve.

Fotó: Metropol

Aki járatos a cégjog dzsungelében, a pontos címre is rábukkanhat (GB Tortola, British Virgin Islands, RoadTown, P.O. Box 3175).

Így született a vörösbárók vagyona

Igazi kordokumentum a luxusvilla tulajdoni lapja, amelyből kiderül például, hogy az ingatlanra egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogot jegyeztek be 1,2 milliárd (!) forint erejéig. Egy olyan cég nevében, amelyben irányítást biztosító befolyással rendelkezett a hírhedt, Belize-ben bejegyzett Anglo-European Finance Corporation (BZ Belize, Belize City, 60 Market Square P.O. 364), de jelentős befolyással bírt a cégre az oregoni Torne Corporation (Oregon 97230-6660, Portland, 465 NE 181 st. Ave), sőt a cég tagja volt a Seychelle-re bejegyzett Bonton Enterprises Ltd. (SC Victori, Mahé Seychelles, CrystalOffices) is.

Egyetlen cél vezérelhette a Central Médiacsoport urát, eltüntetni a pénzt Magyarországról, csak adózni ne kelljen.

Csákányt emeltek a János-hegyre

A Central Médiacsoport néhány napja hűtlen kezeléssel és költségvetési csalással meggyanúsított főnöke nemrég kevésnek találta az offshore kastély mesés adottságait, és a további terjeszkedés, újabb luxusépítkezések mellett döntött. Ezért a kertje végében elkezdte megbontani a János-hegyet.

Fotó: Metropol

Munkások tucatjai hatalmas lendülettel bontottak, hordták el a földet és a köveket.

Fotó: Metropol

Hogy mindezt kívülről ne láthassák, Varga elrendelte egy átláthatatlan paraván felállítását. És persze folyamatosan biztonsági őrökkel vette körül a területet.

Folyamatosan biztonsági őrökkel figyeltette a területet. Fotó: Metropol

A rombolás után egy kőből rakott hatalmas mellvédet is emeltek – a Metropol által felkért szakértők szerint 15-20 tonna kőből, – valószínűleg a nagy méretű földmunkák miatti hegyomlástól tartva.

Fotó: Metropol

Aztán – a szomszédok számára eleinte értelmezhetetlenül – óriási mennyiségű betont fuvaroztak a helyszínre, amit beleöntöttek a János-hegy oldalába, és nagyméretű emeletes „betonkeretek” építésébe kezdtek.

A betonemelvények mögött a 10-15 tonna kőből épült óriási fal. Fotó: Metropol

Sportcentrum épült a természetvédelmi területen

Az csak nemrégiben derült ki, hogy Varga Zoltán egy sportcentrum építésébe kezdett a természetvédelmi terület szívében, a János-hegyen. Ami ebből mára elkészült és jól látható, az egy teniszpálya.

A „hozzávalók” a teniszpályához Fotó: Metropol

A kész pálya Fotó: Metropol

Az eddigi újabb beruházások költségeit, a János-hegy megbontásától a mellvédépítésen, óriási mértékű betonozáson át a teniszpályáig a felkért szakértő 250-300 millióra becsülte. Ráadásul a Metropol úgy értesült, hogy Varga Zoltán egy egész wellnessközpontot építtet kastélya kertjébe, fürdőmedencékkel, szaunákkal és fitnesztermekkel.

Ennek végső értéke a főépület eddig becsült kétmilliárdos értékét is jelentősen meghaladhatja.

A Metropol összefoglaló videója az építkezésről:

Kihallgatták: költségvetési csalás, hűtlen kezelés…

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt gyanúsítottként hallgatta ki a NAV Varga Zoltánt, a 24.hu-t is kiadó Central Médiacsoport tulajdonosát.

Kiderült:

hűtlen kezeléssel is gyanúsítják.

A nyomozók azt feltételezik, hogy a médiamogul az egyik hozzá köthető, lényegében EU-s pénzből létrehozott cég áron aluli eladásával több mint félmilliárdos kárt okozhatott az uniós költségvetésnek. A történet szálai a Vargához köthető, néhány éve értékesített Nógrádi Vegyipari Zrt.-hez vezethetők vissza. Az ügyben Budai Gyula fordult tavaly első körben az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz (OLAF), majd pár hónappal később a NAV-nál tett feljelentést.

