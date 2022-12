Átadták a felújított Kútvölgyi kórházat

Miközben számtalan kritika éri a kormányzatot a fővárosi önkormányzattal való viszonya miatt, a fejlesztések – politikai viták ide vagy oda – folyamatosak voltak, Budapesten kórházfelújítási hullám indult, a beruházások pedig a koronavírus-járvány alatt sem álltak le – hívta fel a figyelmet Varga Mihály pénzügyminiszter a megújult Kútvölgyi kórház átadóján, ahová a Szent János kórház területén zajló építkezések idejére átkerülhetnek az egészségügyi intézmények. A tárcavezető tájékoztatása szerint bár a Kútvölgyi Tömb felújítását is számos nehézség, köztük a koronavírus-járvány lassította, az elmúlt 337 nap alatt mégis mintegy 13 ezer négyzetmétert újítottak meg úgy, hogy fontos örökségvédelmi szabályokat is be kellett tartani a csaknem nyolcvanéves épületnél. Mint mondta, a Kútvölgyi Tömb felújítására a kormányzat 11 milliárd forintot különített el, amelyet további 5 milliárd forinttal növeltek meg. A munkálatoknak köszönhetően az épületet az eredeti pompájában újították meg, sőt a beruházás során 21. századi igényeknek megfelelő orvostechnikai fejlesztéseket is megvalósítottak.

Az ünnepségen részt vett a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára is, aki beszédében kiemelte: évtizedek adósságát törlesztve számolták fel a korábbi borzalmas állapotokat. 2022 tavaszára elkészült a 11 ezer négyzetméteres homlokzat, új hőszigetelést kapott az épület, ami a szélsőséges időjárást is jól tűri, de az örökségvédelmi követelményeknek is megfelel. Korszerű hűtési-fűtési rendszert, új nyílászárókat építettek be. Ezt követte a 13 ezer négyzetméternyi belső beruházás tizenegy szinten – részletezte Fürjes Balázs, jelezve: kora tavasztól évente 12 ezer beteget tudnak majd ellátni az intézményben. Takács Péter egészségügyi államtitkár pedig úgy fogalmazott: a Kútvölgyi Tömb méltán lesz a budapesti kórházfelújítási program ékköve.

Ralovich Zsolt, az Új Szent János Kórház és Szakrendelő intézményvezetőjének tájékoztatása szerint hamarosan megkezdődik az épület próbaüzeme, a szakhatósági engedélyeket követően pedig reménység szerint tavasszal – a betegellátás folyamatos biztosítása mellett – megkezdődhet az érintett osztályok ütemezett átköltöztetése.

Borítókép: Takács Péter egészségügyi államtitkár, Pokorni Zoltán, a XII. kerület polgármestere, Ralovich Zsolt, az Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő főigazgatója, Varga Mihály pénzügyminiszter és Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára. (Fotó: MTI/Soós Lajos)