Hazugságon kapták Karácsonyékat: beszerzési eljárás nélkül bízták meg a Soros-közeli szervezetet

A közösségi költségvetési „tanács függetlensége, az önkormányzati befolyás minimálisra csökkentése érdekében a tanács munkáját segítő csoportvezetőket nem a hivatal adta, hanem egy beszerzési eljárás keretében kiválasztott külső partner. Az idei évben a Közélet Iskolája Alapítvány…” – olvasható a Karácsony Gergely vezette főváros honlapján.

Az Adatradar által kikért szerződésben ugyanakkor ez áll: a „jelen szerződést […] a Felek »A közösségi költségvetési tanács ülésének levezetése« tárgyában beszerzési eljárás mellőzésével kötik meg.”

„Feloldhatatlan az ellentmondás a két állítás, a közlemény és egy 4,9 millió forint értékű szerződés között” – írja leleplező cikkében az Adatradar.

Közösségi költségvetés

Felidézik: Budapest költségvetésének egy szeletéről – egymilliárd forintról – 2020 óta elvileg az itt élők dönthetnek. Bizonyos feltételek mellett bárki javasolhat fejlesztési célokat, az ötleteket aztán az önkormányzat előszűri, majd a fent említett tanács tovább szűkíti a kört. Arról, hogy mit valósítanak meg végül Karácsony Gergelyék egy közönségszavazás dönt. Ez néha érdekes eredményre vezet. Mint megírtuk, a VI. kerület baloldali vezetése által alkalmazott Gergely Vera Legyenek közérthetőek a hivatali levelek, tájékoztatók, dokumentumok című projektje például 1721 szavazattal bekerült legutóbb a tizennyolc nyertes közé. A nyelvész-aktivista kezdeményezésére így 15 millió forintból kezdődhet meg a „városházi nyelvművelés”.

A közösségi költségvetés visszásságairól lapunk is beszámolt korábban. A fővárosban álló üres lakások felújítására és rászorultsági alapon való kiadására is elkülönítettek 50 millió forintot, de a pénz hasznosulásának eredményei egyelőre nem igazán érzékelhetők. A megvalósítással az Utcáról Lakásba! Egyesületet bízták meg (ők adták be az ötletet is), melynek vezetője a baloldali országgyűlési képviselő, Jámbor András párja.

Ötmillió zsűrizésért

„4 900 000 forint felhasználásáról van szó, ennyit fizetett ki ugyanis a fővárosi önkormányzat a baloldalhoz közel álló civil szervezetnek” – írja az Adatradar.

A szerződés szerint ezért a pénzért 12 facilitátort kellett biztosítania a Közélet Iskolájának, amely 2022. május 15-én és május 28–29-én vezette a tanács üléseit. Ezután a tapasztalatokat „egy részletes, önmagában értelmezhető elektronikus dokumentumban” kellett összefoglalni, és a műszaki leírás azt is kimondta, hogy a „Vállalkozó feladata […] ezen részletes leírás rövid, tömör összefoglalása vizuális eszközökkel, ábrák felhasználásával egy elektronikus dokumentumban”.

A portál adatigénylésére válaszul egyetlen e körben értelmezhető fájlt kapott, egy Szakmai értékelés a 2022. évi közösségi költségvetési tanács munkájáról című PDF-et.

A borítóval együtt 13 oldalas, képekkel és táblázatokkal illusztrált iromány meglepő fordulatokat tartalmaz, amelyek a főváros felkészületlenségéről árulkodnak:

A visszajelzések alapján azt mondhatjuk, hogy sok facilitátornak nem volt egyértelmű, hogy mi a nap pontos célja, milyen eredményt szeretne elérni az önkormányzat.

„A résztvevőktől is sok olyan visszajelzést kaptunk, mely szerint az első napi tudásanyag nem járult hozzá jelentősen az ötletek értékeléséhez, így nem érezték hasznosnak […].”

„…javasoljuk, hogy az előadókkal előre egyeztessenek a szervezők, hogy ne általánosságban adjanak elő a területükről, hanem a meglévő ötletekhez kapcsolódjon erőteljesebben az előadás.”

Érdekes továbbá az is, hogy – bár a szerződés csak a 2022-es évre szólt – a beszámolót olvasva időnként olyan érzésünk támadt, mintha a szerző már tudná, de legalábbis sejtené, az együttműködésük a fővárossal nem ért véget: „…azt javasoljuk, hogy jövőre még egy tájépítész szakértőt vonjunk be” – írta például a 7. oldalon.

Nem ismeretlen a szervezet

„A Közélet Iskolája egyébként, ahogy már utaltunk rá, nem ismeretlen a baloldalon. Vezetői közé tartozik Udvarhelyi Tessza, a Város Mindenkié társalapítója, a Józsefvárosi Önkormányzat Közösségi Részvételi Irodájának munkatársa, számos tüntetés szónoka. Valamint Fernengel Ágnes, aki 2013-ban a Hallgatói Hálózat aktivistájaként vált ismertté, később a Soros-egyetem hallgatója, Pécsen pedig szavazatszámláló volt” – írta az Adatradar.

Hogy valóban a Közélet Iskoláját bízza-e meg a főváros, hogy jövőre is irányítsa a közösségi költségvetési tanács munkáját, hamarosan kiderül. Addig is, cikkünk második részében bemutatjuk az elődjüket, a 2020-as tanács üléseinek szervezőjét, valamint a „sérülékeny csoportokat” képviselő szervezeteket.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: Havran Zoltán)