Jövőre nem indítanak új beruházást Karácsonyék

Újságíróknak tartott háttérbeszélgetésen jelentette be Kiss Ambrus, hogy a héten hétfő este benyújtották a 2023-as fővárosi összevont költségvetésről szóló előterjesztést, amelyet a december 14-i közgyűlésen tárgyalhatnak. Az általános főpolgármester-helyettes kifejtette: a jövő évi büdzsé legnagyobb erőssége, hogy elkészült, a gyengesége pedig, hogy megjósolhatatlan, meddig lehet eljutni vele. Szerinte ennek legfőbb oka, hogy az energiakiadás tervezhetetlen. – Budapestet nem a távhő, vagy a gázár szorítja igazán, hanem a villamos áram, amelyből rendkívül sokat használnak. Ez az egyik bizonytalansága a költségvetésnek – emelte ki Kiss Ambrus. Mint mondta, szoros kooperációra számít a kormánnyal, mivel Budapest számára a jövő január–március közötti időszak abból a szempontból lesz nehéz, hogy nem folyik be adóbevétele a fővárosnak. Kiss Ambrus megemlítette azt is, hogy Budapestnek is az az érdeke, hogy az uniós forrásokról szóló megállapodás minél előbb megtörténjen.

Az általános főpolgármester-helyettes elmondta, hogy a fővárosnak 366 milliárd forint adóbevétele van, amelyből 274 milliárd az iparűzésiadó-bevétel. Ezenkívül érdemi adókivetés nincs Budapestnek. Egyéb bevételeket tekintve Kiss Ambrus ide sorolta az ingatlanértékesítésekből és osztalékból jövő bevételeket.

Kiemelte, hogy 2023-ban új beruházást nem indít a főváros, és 2024-re csúszik át a Városháza-park rekonstrukciója.

Az eredeti mérce 20,3 volt, viszont az Idősügyi Tanácsban elhangzottak alapján korrigáltuk a javaslatot: 17 százalékkal emelkedhetnek a temetői díjak – mondta el a háttérbeszélgetésen Kiss Ambrus. Korábban lapunk megírta, hogy a Fővárosi Idősügyi Tanács tagjai egyértelműen elutasították a temetkezési díjak emelését, amelyről Hassay Zsófia, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselője, aki az említett testület tagja is, tájékoztatta lapunkat.

Kiss Ambrus felhívta a figyelmet, hogy 2013 óta nem volt hatósági áras emelés ezen a területen. Az általános főpolgármester-helyettes részletezte, hogy különbséget kell tenni szabadáras termék és hatósági áras termék között, utóbbiba tartozik bele a sírmegváltás vagy az urnamegváltás is. Mint kifejtette: egy átlagos hamvasztásos temetés 340 ezer forintba kerül, melynek hetven százaléka szabadáras, a maradék a hatósági ára, így egy ilyen költés 4,6 százalékkal növekszik. Koporsós temetés átlagosan 600 ezer forintba kerül, melynek ötven százaléka szabadáras, a másik ötven százaléka hatósági áras, ebben az esetben 7,8 százalékos emelkedéssel kell számolni.

Borítókép: Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes és Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Havran Zoltán)