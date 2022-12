Szalay-Bobrovniczky Kristóf: 2022 megmutatta, hogy Magyarország számára a biztonság a legnagyobb érték

A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy kormány számára a legfontosabb Magyarország biztonságának megőrzése, mert biztonság nélkül nincs semmi. Kitartóan szorgalmazzák a békét, nem hagyják, hogy az ország háborúba sodródjon, és fejlesztik az ország védelmi képességeit. Tovább javították a magyar katonák anyagi megbecsülését. Szeptember óta minden katona a korábbi fizetésének mintegy egynegyedével többet vihet haza.

A béremelést a tervek szerint 2024-ben is folytatjuk

– jelentette ki a honvédelmi miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf felidézte az elmúlt év fejlesztéseit: a katonákat modern eszközökkel szerelik fel. Idén megérkeztek a Lynx harci járművek és a PzH 2000 önjáró lövegek is. A Magyar Honvédség ezzel újabb lépést tett a baloldali kormányok által leépített nehéztüzérség visszaépítésére. Újraindították az egykor kiváló magyar hadiipart is.

A honvédelmi miniszter a magyar katonák nemzetközi missziókban végzett munkáját is kiválóra értékelte. Négy hónapon át védték a balti légteret, egy éven át magyar parancsnok vezette a NATO szárazföldi misszióját, a koszovói KFOR-t. Emellett a miniszter azt is hangsúlyozta, hogy a NATO elkötelezett tagjaiként is mindent megteszünk a biztonságért. Bevetésre kész, többnemzeti NATO-harccsoport alakult a szövetség keleti szárnyának védelmére.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter ezt követően köszönetet mondott katonáink egész éves, kiemelkedő hazafias szolgálatáért és a magyar embereknek támogatásáért.

A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát

– zárta a közleményét a honvédelmi miniszter.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Forrás: Honvédelem.hu)