Megvan a világ legdrágább Mazdája, egy filmsztár

2006-ban mutatták be a Halálos iramban: Tokiói hajsza című mozit, a sorozat harmadik epizódját, amelynek egyik autós főszereplője a VeilSide tuningcég által átépített Mazda RX7-es, amelyet a Sung Kang által megformált Han Lue vezetett a filmben. A forgatásra több példányt is építetek ebből, amelyek közül kettő maradt meg az utókornak – az egyiket most a Goodwood FoS keretében megrendezett Bonhams-árverésen 911 000 fontért értékesítették, amivel ez lett a világ legdrágább Mazdája. Viszonyításként: az árverés előtt 250-350 ezer fontra becsülték az autó értékét, de hárman is magukénak akarták tudni az autót, így sokáig tartott a licitálás.

Egészen pontosan arról a példányról van szó, amelyet közeli és külső statikus felvételekhez használtak, ennek köszönhetően az sérülés nélkül megúszta a forgatást. Eredetileg 1992-ben gyártották, a filmprodukció megrendelésére 2005-ben építették át jelenlegi formájára; VeilSide karosszériakészletet kapott, a bolygódugattyús motorját az RE-Amemiya tuningcég építette át – szériaközeli állapotú az erőforrás, teljesítménye 280 lóerő, Blitz Nur-Spec kipufogórendszert használtak. Az átépítést követően 5000 mérföldet tett meg az autó, amelynek jelenleg 66 785 mérföld a futásteljesítménye.

A forgatásban is érdekelt New Era Imports cégtől vásárolta azt jelenlegi brit tulajdonosa még 2008-ban, aki azóta egy állandó nyomkövetést biztosító riasztórendszert és minden karbantartást megadott a Mazda RX-7-esnek. Nem nyúlt a karosszériához, így azon még ott vannak a Universal Studios által használt jelzések, a felszerelt kameraállványok által okozott karcolások is láthatóak még. Legutóbb áprilisban kapott karbantartást az autó, de az eladó azért kikötötte, hogy a tartós használatbavétel előtt azt szervizbe kell vinni.