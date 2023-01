Karácsony Gergely az új bizottsági jelentésről sem hallott + videó

Szerdán a nemzetbiztonsági bizottság újabb részjelentése lett nyilvános, amiből az derült ki, hogy a baloldalhoz egy svájci szervezeten keresztül az eddigieken felül még csaknem egymilliárd forint érkezett. Tehát, az eddigi hárommilliárd forint helyett immár négymilliárd forintos külföldi pénzcsatornázásról van szó.

A tavaly nyilvánosságra került adatok alapján még arról beszéltünk, hogy nagyságrendileg hárommilliárd forintot kaphatott a baloldal az Egyesült Államokból. Mint emlékezetes, az ügy kulcsfigurája, Karácsony Gergely nemrég távozott főtanácsadója, Korányi Dávid. Ő alapította ugyanis az Action for Democracy nevű amerikai szervezetet. Ez a szervezet milliárdokat utalt a választások előtt Magyarországra. Elsősorban Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Mozgalmába.

De egymilliárd forint feletti összeg jutott az EzaLényeg nevű lejárat portált működtető Oraculum 2020 Kft.-nek is. Továbbá csaknem 150 millió forintot utalt a Bajnaihoz köthető DatAdat-cégcsoportnak, ami aktívan közreműködött a kampányban.

Most viszont az derült ki, hogy még ennél is nagyobb összeg érkezett a baloldalhoz. Az Action for Democracy által folyósított összeg nagyjából 160 millió forinttal magasabb, mint amiről eddig tudtunk.

Az Oraculum 2020 Kft. - az EzaLényeg nevű lejárat portál működtetője- , az Action for Democracy által utalt 1,082 milliárd forint mellett egy másik forrásból hasonló nagyságrendű bevételre tett szert a választási kampány idején. Ez összesen 887 millió forintot jelentett, amely egy svájci alapítvány kasszájából érkezett.

Karácsony Gergely ráadásul egy tavaly februári interjúban azt mondta, hogy nincsen külföldi pénz az ellenzék kampányában, ráadásul arról is beszélt, hogy szerinte ez nem is lenne helyes. Később azonban elismerte, hogy végig tudta, milyen tevékenységet folytat az Action For Democracy. A Mediaworks szembesítette ezzel főpolgármestert, aki ebben semmi ellentmondást nem lát. A dollárbaloldal újabb botrányáról, az újabb egymilliárd forintról viszont állítása szerint még csak nem is hallott.