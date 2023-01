Mellár Tamás szerint Kocsis-Cake Olivio megélhetési politikus + videó

Nagy visszhangot váltott ki, amikor a Momentumból Déri Tibor, Újpest polgármestere és Buzinkay György is átigazolt. Kocsis-Cake Olivio döntése pedig azért volt meglepő, mivel ő a Párbeszéd pártigazgatójaként tevékenykedett. Érdemes azonban azt is felidézni, hogy Kocsis az ellenzéki előválasztáson a DK-s Oláh Lajos javára vissza is lépett, így nem került be az Országgyűlésbe.