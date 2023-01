Gyurcsány tizenkilencre lapot húzott

A Momentumból az újpesti polgármestert, Déri Tibort, a kecskeméti közgyűlési képviselőt, Bodrozsán Alexandrát, a szentendrei országgyűlési képviselőjelöltet, Buzinkay Györgyöt, valamint a sződligeti polgármestert, Juhász Bélát is sikerült átcsábítaniuk. A Karácsony-féle Párbeszédből Szücs Balázst, a VII. kerület alpolgármesterét és Erdősi Évát igazolták át, aki 2019-ben még az ellenzék közös polgármesterjelöltje volt Csepelen. De a Jobbikból is csemegéztek, tőlük Szilágyi Szabolcs miskolci önkormányzati képviselő csatlakozott a DK-hoz. Az idény kezdetéhez közeledve azonban egy minden képzeletet felülmúló, igazi nehézbombázót sikerült becserkésznie a Gyurcsány vezette pártnak. Nem kisebb nevet, mint Kocsis-Cake Oliviót vadászták le a DK „játékosmegfigyelői”. Pénteken robbant az igazi átigazolási bomba.

A Párbeszéd korábbi országgyűlési képviselője és pártigazgatója a Facebook-oldalán számolt be döntéséről, úgy fogalmazva, hogy a 2022-es választás legfontosabb tanulsága, hogy az ellenzéknek új stratégiára, szervezettebb működésre van szüksége, és szerinte a DK bebizonyította, hogy képes új stratégiát adni, fegyelmezetten működni, alternatívát nyújtani a jelenlegi kormánnyal szemben. Kocsis-Cake a döntésének magyarázatát azzal egészítette ki, hogy szerinte a választók is egyre inkább a DK-ban látják a kormányváltás legnagyobb esélyét, ahogy ő maga is.

Ebből a rövid kis véleményből is kiderült, hogy az immár expárbeszédes Olivio nem csak jól cselez és pazarul lő, még remekül lát is a politikai pályán.

– Igazi, lelkesítő beszéddel köszönt be Olivio az új csapatában, így szokták ezt a menő focisták is. Csak ők még fel is tartják az új csapatuk mezét a magasba, de ami késik, nem múlik. Bizonyára akkor figyeltek fel a DK éles szemű scoutjai a fiatal tehetségre, amikor tavaly márciusban, a választási kampány idején egy tévéműsorban arról beszélt, hogy az orosz gázcsapokat el kell zárni, és szorgalmazta, hogy szankciókat vessenek ki az energiahordozókra. Ekkor elégedetten csaptak a levegőbe a sokat tapasztalt „játékosügynökök”, hogy megvan, ő a mi emberünk, nem érdemes tovább keresgélni. Csak nehogy aztán az öngólok szerzésében jeleskedjen majd az új sztárigazolás és végül Gyurcsány, aki tizenkilencre lapot húzva előremenekült, végül besokalljon – gondolta magában mosolyogva Felhévizy, és a biztonság kedvéért már jó előre megvásárolta a jegyét kedvenc csapatának márciusban esedékes Európa-liga-nyolcaddöntőjére.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc, a DK frakcióvezetője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. június 7-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!