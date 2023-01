Az öt legjobb Julia Roberts-film – Az igazi csoda + videó

Julia Roberts filmjeit bemutató mini sorozatunkban elérkeztünk a bronzérmes pozícióig. Engedjék meg, hogy eláruljak egy kulisszatitkot: a legtöbb fejtörést a harmadik helyezett mozi kiválasztása okozta. Több film is felmerült, az 1997-es Összeesküvés-elmélet című alkotástól (Conspiracy Theory) egészen a 2004-es Közelebbig (Closer), de végül egy nagyon kedves, szívhez szóló családi film mellett döntöttünk. Azért esett a választás erre a filmre, mert Julia Roberts ebben a moziban ismét új oldaláról mutatkozott be. Ezúttal anyaszerepben tűnik fel, és szenzációsan játssza ezt a karaktert. Ha maga a film nem is emelkedik filmtörténeti magasságokba, színésznőnk pazar játéka miatt feltétlenül rászolgált erre a helyezésre.

3. Az igazi csoda (2017)

A film R. J. Palacio azonos című, 2012-es bestsellere alapján készült. A mozit Stephen Chbosky rendezte, a forgatókönyvet is ő jegyzi Jack Thorne és Steve Conrad társaságában. A film egy Treacher Collins-szindrómás kisfiú, Auggie (Jacob Tremblay) története, aki kénytelen ezzel a születési rendellenességgel együtt élni. Ami nagyon nehéz, mert a szörnyű betegség miatt nagyon csúnya elváltozások, torzulások láthatók az arcán, amin még 27 műtét sem tudott igazán segíteni. Teljes életet él, ugyanúgy imádja a Csillagok háborúját, az űr világát, mint bármelyik hasonló korú kissrác. Csodálatos családja van.

Minden a szerető családnál kezdődik - Fotó: Freeman Film

Szülei, édesanyja, Isabel (Julia Roberts) és édesapja, Nate (Owen Wilson) féltő, óvó gonddal nevelik, megtanultak már együtt élni ezzel a betegséggel, elfogadták, hogy gyermeküknek így kell leélnie az életét. Azonban az ilyen jellegű betegség, ami az arcot teszi torzzá, csúnyává, pont a társadalmi beilleszkedést nehezíti meg, mert az emberek, főként a kisgyerekek nagyon nehezen fogadnak be olyan valakit maguk közé, aki ennyire más, mint ők. Ezért védelmében magántanulóként, otthon tanul. De elérkezik az a pillanat, amikor el kell kezdenie a beilleszkedést, ezért a szülei beíratják az általános iskola 5. osztályába.

Számtalan társadalmi kérdést felvet a film, bár Stephen Chbosky nagyszerűen építi fel a történetet, nem célja hatásvadász módon sajnáltatni a genetikai rendellenességgel született srácot, hanem megpróbálja bemutatni ezt az élethelyzetet az ő, a szülei és a közeg szempontjából.