Az öt legjobb Julia Roberts-film – Egyenesen át + videó

Julia Robertsnek ebben a műfajban nem sok filmje született, ezért is kerülhetett fel a listánkra amellett, hogy a nagyszerű mozi korának egyik legnagyobb meglepetése volt. Ezen a héten az 1990-es Egyenesen át (Flatliners) című film került a fókuszunkba.

4. Egyenesen át (1990)

Az Egyenesen át (Flatliners) című filmet neves csapat készítette. A rendező az a Joel Schumacher volt, aki ugyan a legnagyobb sikereit a Batman-történetek filmes adaptációival – Mindörökké Batman (1995, Batman Forever), Batman és Robin (1997, Batman & Robin) – aratta, de mellette komolyan letette a névjegyét az 1993-as Összeomlás (Falling Down) és az 1994-es Az ügyfél (The Client) című mozikkal is. Azonban az Egyenesen át mondható az igazi áttörésnek a karrierjében. A producer Michael Douglas volt, aki ebben a minőségében már több zseniális filmhez is adta a nevét, úgy mint az 1975-ös Száll a kakukk fészkére (One Flew Over the Cuckoo's Nest), a Kína szindróma (The China Syndrome) 1979-ből, vagy a szintén remek kalandfilmsorozat, az 1984-es Smaragd románca (Romancing the Stone) és az 1985-ös A Nílus gyöngye (The Jewel of the Nile). A mozi operatőre pedig az a Jan De Bont volt, aki többször dolgozott együtt Douglassal, például a méltán híres Elemi ösztönben (Basic Instinct, 1992) és a Fekete eső (Black Rain, 1989) című ütős krimiben. A zeneszerzője pedig a kilenc Oscar-szobrot begyűjtő, világhírű James Newton Howard volt, aki szintén számos filmben bizonyította páratlan tudását, a Szökevénytől (The Fugitive, 1993), az Életben maradtakon (Alive, 1993) át, egészen az Összeomlás (Fallind Down, 1993) című filmig. A színészi gárda is fantasztikus volt, bár ekkor még mindannyian a pályájuk elején jártak, mára azonban már igencsak veretesnek számít az Egyenesen át szereplőinek névsora: Kiefer Sutherland, William Baldwin, Oliver Platt, Kevin Bacon és természetesen Julia Roberts.

Szóval, konyhai hasonlattal élve, csodás alapanyagokból készült a mozi és be is váltotta a hozzá fűzött reményeket. A film a halál utáni lét kérdéseit feszegeti, ami akkor egy nagyon új dolognak számított, arról nem is beszélve, hogy nagyon érdekes téma, szinte mindenkit érdekel ez a misztikus, ismeretlen világ, ami eddig nem nagyon volt filmen megjelenítve. Azt, hogy ez a téma rendkívüli módon érdekli a nézőket, az is bizonyítja, hogy szintén 1990-ben mutatták be a Ghost című filmet is Patrick Swayze és Demi Moore fantasztikus játékával, ami szintén hatalmas sikert aratott. Azonban amíg a Ghost egy nagyon erős szerelmi szálra fűzte fel a történetet, az Egyenesen át egy izgalmas, újszerű megvilágításba helyezte a túlvilági misztikumot.

Kiefer Sutherland, Julia Roberts és Kevin Bacon az Egyenesen át egyik plakátján – Fotó: Mafab.hu

A történet szerint egy csoport orvostanhallgató a halálközeli élményt szeretné átélni, megtapasztalni, azon a meglehetősen morbid és veszélyes módon, hogy egymás szívét megállítva az úgynevezett klinikai halál állapotába kerülnek és ezt az élményt majd dokumentálják. De miután ezt a vakmerő utazást a lét és a halál közötti ismeretlen világba átélik, nem azt kapják, mint amire számítottak. Fiatalkori traumáikkal, gyermekkori rémálmaikkal szembesülnek. A thriller azonban ezen a ponton kezd el működni, hiszen a múltjukból felvillanó képek, alakok velük jönnek a való életükbe kísérteni, zaklatni őket, miután újraindítják a szívüket és visszajönnek a mesterségesen előidézett klinikai halál állapotából. Minden egyes karakternek megvan a saját személyes traumája, amit úgymond áthoz a való életbe. Van, aki gyerekkorában öngyilkosságba kergette egy osztálytársát, van, aki gonosz, perverz módon videóra rögzítette a hölgyekkel töltött szexuális aktusát, van, aki pedig szintén kiskorában nagyon csúnyán csúfolt, kiközösített egy kislányt.

A megnyugvást, a megoldást és a feloldozást a filmben, biblikus üzenetként a bűnbocsánat hozza el.

Mindenki a saját múltbéli lezáratlan ügyét egyenként megoldja, a bocsánatkérés és a megbocsátás oldja meg végül a traumákat.

Racher (Julia Roberts) személyes története az egyik legérdekesebb, aki tulajdonképpen az egyetlen olyan a fiatalok közül, aki nem követ el bűnt, neki az édesapja öngyilkosságának traumájával kell szembenéznie. Ugyanis kiskorában azt mondta neki a háborús veterán édesapja, hogy van egy szoba, ahova soha nem léphet be. Természetesen belép, és meglátja, amint az apja éppen kábítószerrel lövi magát. Az apja ezt nem tudja feldolgozni, öngyilkos lesz, Rachel pedig azóta magát okolja az édesapja haláláért. Bár nem követ el akkora bűnt, mint a többi srác, mégis úgy érzi, hogy a kíváncsisága miatt halt meg az apja. Az ő esetében a feloldozást, a film egyik legszebb jelenetében, maga az édesapja adja meg azzal, hogy megöleli és elmondja neki, hogy nem ő a hibás.

A film egyébként számos társadalmi problémát is felvet az iskolai zaklatástól a háborús veteránok lelki sérüléséig. De mellette a bűn és a bűnhődés örök kettősségét és a bűnbocsánat fontosságát is ábrázolja a film, méghozzá nagyon erős vizualitással elmesélve a történetet. Azok a képek, amikor az orvostanhallgatók utaznak a klinikai halál állapotában, zseniálisan vannak megkomponálva. Annak ellenére, hogy a technika akkor még nem volt ilyen fejlett, mint manapság, még ennyi idő távlatából is magával ragadó a látványvilág.

Míg a közönség nagyon szerette a filmet, a szakembereket megosztotta a mozi; két Oscar-díjra jelölték az alkotást, de végül egyiket sem kapta meg. 2017-ben megpróbáltak még egy bőrt lehúzni a sztoriról, ekkor jelent meg az azonos című feldolgozása, melyben Kiefer Sutherland szintén szerepet vállalt, de nagyon szerényre sikerült a remake. Azt a feszültséggel teli, gyönyörű képekben elmesélt, energikus színészi játékkal megfűszerezett hangulatot és élményt, amit az eredeti, 1990-es változat hozott el a nézőknek, nem lehetett visszahozni, de még megidézni sem. Míg Schumacher szürreális látomásokban mesélte el a történetet, a 2017-es változatban egy ócska horror szintjére degradálták a sztorit.

Mindent egybevetve az eredeti Egyenesen át nagyszerű film, ráadásul ahogy azt a bevezetőben is említettük, Julia Roberts nem nagyon játszott ilyen típusú filmben, ráadásul remekül hozta a fiatal, agilis, érdeklődő, ugyanakkor sérült, érzékeny nő karakterét. Így ez a szépen elmesélt, helyenként bizony vérfagyasztó és meglehetősen felkavaró mozi mini toplistánkon a negyedik helyet szerezte meg.

Idővonal: Az Egyenesen át című filmet, 1990-ben mutatták be. Abban az évben, amikor hivatalosan is befejeződött a berlini fal bontása, elkészül az első ismert World Wide Web oldal. (Sir Tim Berners-Lee Genfben, a CERN magkutató központban fejlesztette ki a világ első webböngésző programját.) A Discovery űrrepülőgép személyzete 600 km magasságon Föld körüli pályára állította a Hubble űrtávcsövet, Németország nyerte az olaszországi labdarúgó-világbajnokságot, a szovjet Déli Hadseregcsoport kiürítette az esztergomi katonai kórházat, melyet az egykori szemináriumban és az ehhez kapcsolódó egyházi épületben rendeztek be. (A felújításra szoruló óriási műemlékegyüttest a katolikus egyház kapta vissza), Mihail Gorbacsovot Nobel-békedíjjal tüntették ki, és természetesen, ami számunkra a legfontosabb, ez év tavaszán tartották meg hazánkban az első szabad választásokat. (Wikipédia)

A jövő héten folytatjuk izgalmas utazásunkat Julia Roberts filmjei között.

Borítókép: Jó nap ez a halálra, Nelson (Kiefer Sutherland) utazásra kész (Fotó: Columbia Pictures/Mafab.hu)