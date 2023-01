Az öt legjobb Julia Roberts-film – Sztárom a párom + videó

Nagyon szerette a közönség, nem véletlenül tűzi műsorára még ma is évről évre valamelyik televíziócsatorna, hiszen biztosan hozza a magas nézettséget. A Sztárom a párom hazájában több mint 116 millió dollár bevételt hozott. Az első hétvégén 27,7 millió dolláros bevételével amerikai rekordot döntött mint a legtöbb bevételt hozó romantikus film. 1999-ben pedig, összességében a 16. legjövedelmezőbb film lett.

A nagyszerű színészi alakítások mellett elengedhetetlen a jó zene is ahhoz, hogy egy film nyomot hagyjon, megmaradjon a nézők emlékezetében. Ebben a szegmensben is nagyon jól teljesített a Julia Roberts filmjeit bemutató mini toplistánk ötödik helyezettje, hiszen számos előadó írt dalokat a filmhez, többek között Elvis Costello, aki Charles Aznavour She című dalát dolgozta fel. Érdekesség a mozival kapcsolatban: a film egyik jelenetében Hugh Grant Julia Roberts-nek olvas fel egy londoni parkban egy padon. Az a pad jelenleg az ausztráliai Perth Queens Gardens nevű parkjában található. Valaki megvásárolta és a városnak adományozta.

A Sztárom a párom könnyed, laza vígjáték, kicsit cukormázas, de pont annyira, ami még befogadható. Nem kell szégyenkeznie tehát férfitársaimnak sem, ha úgy érzik, hogy tetszett nekik ez a mozi, mert a kedves londoni történet megvalósítása bizony nagyon jól sikerült. Julia Roberts pedig ebben a filmben is tündökölt, egy kicsit saját magát is alakíthatta, hiszen az általa megformált hollywoodi sztár alakja nem állt messze tőle. Bár a film forgatókönyvírója , Richard Curtis szerint Anna Scott karaktere Grace Kelly és Audrey Hepburn keveréke.

Összességében a habkönnyű, ugyanakkor remekül megírt vígjáték ötödik helye több mint indokolt.

Idővonal: A Sztárom a párom című filmet 1999-ben mutatták be, abban az évben, melynek márciusában hazánk csatlakozott Csehország és Lengyelország társaságában a NATO-hoz. Budapesten, a Hajógyári-szigeten rendezett Sziget Fesztiválon menet közben leszakadt egy körhinta több gondolája, melynek következtében egy 25 éves fiatalember két nappal később meghalt. Magyarországon is jól látható volt a teljes napfogyatkozás. A ritkán látható jelenség alkalmából Pécsett a planetárium udvarán egy időkapszulát ástak el, hogy 2081. szeptember 3-án nyissák ki újra. Csecsen fegyveresek támadást hajtottak végre dagesztáni célpontok ellen, kiprovokálva ezzel a második csecsen háborút. Veszprémben felavatták az amerikai segítséggel kialakított Légtér-szuverenitási Hadműveleti Központot (ASOC). Az év utolsó napján Borisz Jelcin orosz elnök lemondott hivataláról, utódjául pedig Vlagyimir Putyint jelölte ki. (Wikipédia)

A jövő héten Julia Roberts új arcát mutatjuk meg önöknek, tartsanak velünk!

Borítókép: William Thacker (Hugh Grant) és Anna Scott (Julia Roberts) a film egyik jelenetében. (Fotó: Budapest Film)