Jó kérdés, mit ígérhettek Kocsis-Cake Oliviónak

Niedermüller végül túlélt, hiszen 2019 őszén megválasztották Erzsébetváros vezetőjének, nemrégiben egy interjúban pedig már be is jelentette, hogy 2024-ben újraindul a pozícióért. Ekkor ejtett el még egy érdekes részletet a DK terjeszkedési stratégiájáról a VII. kerületi polgármester.

– Teljesen biztos vagyok abban, hogy a DK-ban hosszabb távon Szücs Balázsban gondolkodnak. A politikai karaktere is megvan hozzá, hogy egyszer polgármester legyen – magyarázta az újraindulását firtató kérdésre válaszolva Niedermüller.

Múlt év végén lapunk is beszámolt róla, hogy a Párbeszéd egyik alapítója, Szücs Balázs is átlépett a DK-ba. „A VII. kerületi alpolgármester személyé­ben nem akárkit csábítottak át magukhoz Gyurcsány Ferencék, Szücs a Párbeszéd egyik alapítója, hálózatépítője volt, kampányfőnökként pedig kétszer is országgyűlési mandátumhoz juttatta Szabó Tímeát” – írtuk akkor.

Hasonló lehet Gyurcsányék taktikája a szomszédos VI. kerületben is.

Kocsis-Cake Olivio ugyanis a VI–VII. kerületet magába foglaló országos egyéni választókerületben indult 2021-ben az ellenzéki előválasztáson. Az expárbeszédes politikus akkor hamar vissza is lépett a DK-s Oláh Lajos javára, aki az előválasztás után az országgyűlési választáson is győzött. Könnyen lehet, hogy Gyurcsányék akkor egy kerületi polgármesteri cím ígéretével léptették vissza Kocsis-Cakét.

A VII. kerületben már a DK dominál, a VI. kerületben viszont a momentumos Soproni Tamás a polgármester. Könnyen lehet, hogy a Karácsony Gergely szövetségesének számító momentumos kerületvezető pozícióját ajánlották Kocsis-Cake Oliviónak, aki emiatt jelentette be átlépését a Gyurcsány-pártba.

A DK ezzel két legyet ütne egy csapásra: nyomás alá helyezhetné a Momentumot és Karácsony Gergely főpolgármestert is, akinek a Budapesti Önkormányzatok Szövetségében társelnöke a mostani VI. kerületi polgármester.