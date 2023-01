Putyin nem irracionális, nem őrült meg

A biztonságpolitikai szakértő ugyanakkor kiemelte azt is: mind a két félnek van pozitívuma és negatívuma a jelenlegi, szokásostól eltérő időjárásból adódóan. Az enyhe tél egyben jó is Ukrajnának, hiszen az orosz támadások – amelyek kimondottan az ország energetikai infrastruktúrája ellen irányulnak – kevésbé hatásosak, hiszen nem használ annyi energiát Ukrajna.

A jelenleg inkább támadásban lévő ukránokat azonban hátráltatja is a meleg időjárás, mivel sokszor egyszerűen elakadnak a sárban az eszközeikkel.

Az erőviszonyokat illetően Demkó Attila úgy fogalmazott: Oroszország rosszul mérte fel Ukrajna ellenálló képességét, a saját haderejük lehetőségeit és a nyugati fegyverzeti segítségnek a hatását is. Ehhez azonban mára már alkalmazkodott Oroszország, és úgy tűnik, hogy az orosz elvárások is alacsonyabbak, mit a háború megindításakor. Mint mondta, Vlagyimir Putyin orosz elnöknek is be kellett látnia, hogy a nyugati technológia, tüzérség és hírszerzés erősebb az orosznál.

Putyin viszont nem vesztette el teljesen a kapcsolatot a valósággal, nem irracionális, nem őrült meg. Amikor ugyanis vissza kellett vonulni Herszonból, akkor nem tartottak ki az utolsó emberig. Putyin nem Sztálin, nem áldozott fel feleslegesen tízezreket, felfogta, hogy ki kell vonulni Herszonból.

Gyakorlatilag harc nélkül adtak fel fontos, szimbolikus helyeket azért, hogy az alakulatokba és az emberállományban ne legyen akkora veszteség, mint amilyen lehetett volna – mutatott rá, hozzátéve: mára már tudja azt is, hogy ukrán megadás nem lesz.

Borítókép: Ukrán katonák áthelyezik állásukat a kelet-ukrajnai Donyecki területen az Ukrajna elleni orosz háborúban 2022. november 17-én (Fotó: MTI/AP/Roman Csop)