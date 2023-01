Több mint 15 százalékkal emelkedett a gyod

Rétvári Bence hozzátette: a kormány 2010 óta folyamatosan növelte az ápolási és a gyermekek otthongondozási díjára fordítható költségvetési forrást. Szemben az utolsó baloldali költségvetéssel, ahol 15 milliárd forintot fordítottak erre, ez az összeg már 67 milliárd forintra emelkedett, ami négy és félszeres növekedés.

– A gyod bevezetése mellett csak a Fidesz–KDNP képviselői szavaztak a parlamentben, a baloldali képviselők nem tartották elég fontosnak a kérdést ahhoz, hogy megnyomják az igen gombot. A baloldal csak a szavak szintjén foglalkozik a rászorulókkal, míg a kormány érdemi segítséget nyújt.

A kormány, ahogyan eddig, úgy ezután is elkötelezett abban, hogy támogassa a segítségre szoruló családokat – zárta mondandóját Rétvári Bence.

A baloldali képviselők magatartása azért is volt érthetetlen, mert 2018-tól többen közülük csatlakoztak az otthon­ápolási díj emeléséért szervezett tüntetésekhez. A DK-s Varju László is többször beszélt arról 2018 őszén, hogy az otthonápolás munka, de a párbeszédes Szabó Tímea is zászlajára tűzte az ügyet.

Az ellenzék még egy rendkívüli parlamenti ülést is kezdeményezett nyár végére, amelyen állításuk szerint az otthonápolási díjak emeléséről akartak dönteni. Végül amikor a díjak jelentős emeléséről szóló javaslat a T. Ház elé került 2018 decemberében, a baloldal éppen azzal volt elfoglalva, hogy megakadályozza egy másik törvényjavaslat elfogadását.

Emlékezetes obstrukciós akciójuk keretében éppen síppal, hangosbemondóval és hangfallal tiltakoztak a túlóratörvény elfogadása ellen, és az aznap napirendre kerülő gyod bevezetését sem támogatták.