Újabb támogatás a falusi kis boltoknak

Csütörtöktől pályázhatnak a falusi kis boltok működési költségeik támogatására

– jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár a kormány döntését indokolva elmondta: az orosz–ukrán háború és az arra válaszként adott, elhibázott brüsszeli szankciós politika komoly gazdasági kihívások elé állította az egyébként is tőkeszegény és versenyhátrányban lévő falusi kisboltokat. A kormány ezért további segítséget nyújt számukra annak érdekében, hogy a Magyarország legkisebb településein élők számára is biztosított legyen a mindennapos élelmiszerellátás. A tájékoztatás szerint

a működési támogatásra minden üzlettulajdonos pályázhat, aki kétezer fő alatti településen működtet olyan kis boltot, ahol jellemzően napi fogyasztási cikkeket, alapvető élelmiszereket értékesítenek. Üzletenként egymillió és hárommillió forint közötti az elnyerhető támogatás mértéke, amely egyszeri, egyösszegű, száz százalékban előfinanszírozott, vissza nem térítendő, önerőt nem igényel.

A pályázat keretében elszámolhatók a működéssel összefüggő költségek, például az üzletben foglalkoztatott munkabére, a munkáltatói közterhek, a bérleti díj és a rezsiköltségek is. A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerén keresztül lehet benyújtani január 12-én, csütörtökön 10 órától január 31-ig – áll a közleményben.

A kormány a nehéz gazdasági helyzet ellenére sem hagyja magukra a falvakat. A kistelepüléseken szükség van minden olyan közszolgáltatás és piaci szolgáltatás megerősítésére, amelyek a falvakban élők életminőségének folyamatos javulását eredményezik

– hangsúlyozta Gyopáros Alpár.

A kormány egyébként a koronavírus-járvány okozta károk enyhítéséért már tavaly segítséget kínált a falusi kis boltoknak, amelynek köszönhetően 60-70 millió forintos, vissza nem térítendő támogatás segítségével fel lehetett újítani az üzleteket, gépeket, sőt akár ingatlanokat is lehetett vásárolni. A program keretében 1450 nyertes pályázatot hirdettek, ezen belül száz győztes olyan településen nyitott kisboltot, ahol akár évtizedek óta nem működött hasonló.

Borítókép: kis bolt, illusztráció (Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet)