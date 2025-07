Kapu Tibor: Mi, magyarok szerencsések vagyunk, hazánkat körülhatárolják a Kárpátok, így nagyon jól látható fentről

A visszaérkezés után kell 10 - 20 perc míg az ember felfogja, mi történt. A 20 napos küldetés annyira intenzív, annyira sok munkaóra, amit gyakorlatilag végig pörög az ember. Annyira sok az adrenalin a teljes küldetés alatt, hogy megnyugvás csak a visszaérkezés utáni percekben jön csak meg – mondta el Kapu Tibor a Mandinernek adott interjújában. A magyar űrhajós azonban azt is elárulta, hogy a visszaérkezést megnehezíti, amikor megérkezik az ember a földre, minden porcikája nehéz a bolygónk gravitációjától.

Kapu Tibor az űrutazásáról mesélt Fotó: MTI/AP/SpaceX

A második magyar űrhajós azt is elárulta, még több, mint 3 hétig lesz Houstonban, mivel a megérkezés után megkezdte a 2 hetes rehabilitációs időszakot, majd egy újabb 2 hetes időszakban megosztják a tapasztalataikat az Axiom Space-el, a NASA-val és a SpaceX-el. Így augusztus közepén térhet vissza Magyarországra.

Kapu Tibornak minden kísérletet sikerült megcsinálnia az űrben. Mindez az űrhajós szerint azért volt így, mivel a Hunor űrprogrammal nagyon jó kontingenst hoztak össze, elmondása szerint pedig ő egy nagyon apró darabkája az egésznek. Megfogalmazása szerint ő csak odament és végrehajtotta a feladatokat, amelyekre eddig készült.

A lényeg azonban nem a kísérletek száma, hanem az, hogy a kísérletek elképesztő tudományos értékkel bírnak

– hangsúlyozta Kapu Tibor.

Fentről csak a határtalan látszik

Sokszor elhangzik, hogy odafentről nincsenek határok – emelte ki az űrhajós. Mindez átvitt és szó szerinti értelemben értelmezhető, de a szó szerinti értelemmel kapcsolatban elmondta, mi, magyarok szerencsések vagyunk, mivel hazánkat a kárpátok körülhatárolják így nagyon jól kivehető, hogy hol van és a Balaton is nagyon szépen látszik. Más országokat azonban már nehezebb így látni – tette hozzá.

A küldetés ellenzőire kitérve elmondta, hogy tapasztalatai szerint akik a támogatásukról biztosították, úgy tették meg, hogy azt mások nem látták, míg akik negatívan nyilatkoznak, azok mindezt úgy teszik meg, hogy azt mindenki lássa.

Az utóbbiakról elmondta, talán soknak tűnik ezen emberek száma, de a valóság nem ez, és ez a valóság nem csak az űrből látszik, sokkal többen vannak azok, akik végig támogatták.

Kapu Tibor azt is hangsúlyozta, azon százak és ezrek munkája nélkül, akik beletették ezt az energiát az elmúlt években, ez nyilván nem valósulhatott volna meg. Kiemelte a Külgazdasági és Külügyminisztériumot és Ferencz Orsolyát, akinek rengeteget köszönhetnek, „ő volt az egésznek a motorja”. Megemlítette az űrprogram munkatársait is, akiknek száma sokat nőtt az elmúlt időszakban, és akikkel várja már a találkozást. Végül a családtagjait és barátait is megemlítette.

Húsz nap távol az otthontól

A Nemzetközi űrállomást nem véletlenül hívják így, ez egy hatalmas nagy együttműködés, amely a legszebb példája a békés együttélésnek

– hangsúlyozta Kapu Tibor. Majd rámutatott: soha nem volt fenn olyan probléma, hogy a különböző országok érdekei ütköztek volna. Aki oda felkerül azok csak egymásra számíthatnak, ha baj van, akkor nem számít, hogy emberek milyen nemzetiségűek – tette hozzá.

A magyar űrhajós azt reméli, ez a küldetés egy nemzetegyesítő esemény lehet és a utólag azt látja, ez valamennyire össze is jött, bár nem akarja magát sportolókhoz, vagy Nobel-díjasokhoz hasonítani magát, mert ők tényleg erre tették fel az egész életüket.

Kapu Tibor azt is hangsúlyozta, mindez nem egy ember érdeme, hanem egy egész csapaté. Az, hogy ő egyedüli magyarként ott lehetett és elvégezhette a munkát, ahhoz kellett az előkészület, amelyet 95 százalékban nem ő, hanem a többi itthoni szakember csinált.

Az, hogy a kísérleteket büszkén végezhette el az számára rengeteget jelent.

Ahogyan az is, hogy az űrállomásra a magyar zászlóval ellátott szkafanderben mehetett be és a magyarságát képviselhette, ennél nagyobb megtiszteltetést nehezen tud elképzelni

– hangsúlyozta a magyar űrhajós. Hozzátette: Magyarország most felkerült arra a térképre, ahol eddig nem nagyon volt ott, de ezt fent is kell tartani és ezért még rengeteget kell dolgozni.

Volt ami meglepte Kapu Tibort

Az intenzív tréning után nehezen tudta elképzelni, hogy sok meglepetés éri, de mégis a legnagyobb meglepetéseket a legegyszerűbb dolgok okozták számára.

Bár meg lehet tapasztalni a lebegést a földön is, de amikor odafönn van valaki és folyamatosan lebeg akkor kell pár nap, hogy ezt meg lehessen tanulni és az ember ne verje be a fejét vagy a könyökét állandóan.

– emelte ki az űrhajós. Hozzátette: a ruhahajtogatás is meglepetéseket okozott, az sem olyan egyszerű az űrben.