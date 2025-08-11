Garagisti and Coautós hírGP1Mario Escudero

Hiányzott az analóg szuperautó, úgyhogy csinál egyet: 800 lóerős V12-es, 6-os kézi váltóval

Sikeres vállalkozóként gyűjtött annyi pénzt az autórajongó Mario Escudero, hogy megvalósítja az álmát: 1 tonnás, 800 lóerős szuperautó kézi kapcsolású váltóval.

Lővei Gergely
2025. 08. 11. 7:00
Fotó: Garagisti and Co
Mario Escudero megelégelte, hogy a nyolcvanas-kilencvenes évek óta nem készítenek analóg szuperautókat, ezért megalapította a Garagisti and Co elnevezésű cégét – a név Enzo Ferraritól származik, aki így hívta a Scuderiát legyőző brit F-1 istállókat az ötvenes években –, amely a GP1-es elnevezésű autóval kezd. Ez egy karbon karosszériás szuperautó 800 lóerős szívó V12-essel és hatfokozatú kézi kapcsolású váltóval.

Fotó: Garagisti and Co

A megjelenést az Angel Guerra készítette, aki nem ma kezdte az ipart, a Rimac (Nevera) és a Bugatti (Mistral, Tourbillon) formatervezője. A GP1 megjelenését bevallottan a Marcello Gandini által készített Lancia Stratos Zero tanulmány inspirálta, a hátsó résznél Gandini másik alkotása, a Lamborghini Coutach LP500 prototípus vonásai is felfedezhetőek. Modern részlet az óriási karbon diffúzor, amelynek közepén a váltó vége kandikál kifelé, a kipufogókat magasan vezetik ki, modern LED-es világítás teszi drámaivá a megjelenést. A nagy méretű diffúzor árulkodik arról, hogy miért nincs szüksége szárnyakra a Garagisti and Co GP1-esnek, a 850 kg leszorító-erő túlnyomó részét a padló generálja. Az utastér nagy vonalakban a Porsche Carrera GT-t idézi.

Fotó: Garagisti and Co

Teljes egészében karbonból készül a karosszéria, így a saját tömeg a számítások szerint 1 tonna körül alakul, szóval szó szerint könnyű dolga lesz majd a motornak. Az olasz Italtecnica nevű cég 6,6 literes szívó V12-est fejleszt fogaskerekes szelepvezérléssel, a leszabályozási fordulat 9000/perc. A megcélzott csúcsteljesítmény 800 LE 8500/perces fordulaton, a nyomaték 700 Nm. Ezt az erőt az Xtrac által készített hatfokozatú, kézi kapcsolású váltó továbbítja a hátsó kerekek felé. A fékrendszert a Brembo szállítja, az Öhlins segítségével készül a felfüggesztés, a karbon alkatrészeket a Dexet Technologies nevű műhelyre bízzák – ők F-1 és WEC versenyautók beszállítói.

Fotó: Garagisti and Co

Nem olcsó mulatság a Garagisti and Co GP1-es, adók és egyedi igények nélkül 2,45 millió font az ár. Mindössze 25 példányt építenek, az első 12 megrendelő személyesen találkozhat a fejlesztőkkel és a kivitelezőkkel, hogy megismerje autójának minden porcikáját. A Garagisti and Co már a folytatáson is dolgozik, a GP1 versenypályára optimalizált változata lesz a második autója.
 

 

 

