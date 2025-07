A kormány segít a Hévízi Tófürdőn, még az idén új fürdőház épül

A Hévízi Tófürdő fejlesztése nemcsak a szűkebb értelemben vett térség, hanem az egész választókerület tekintetében egy kiemelkedő beruházás – hangsúlyozta lapunknak adott interjúban Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közlekedésért felelős államtitkára, a választókerület országgyűlési képviselője.

Nagy Bálint, az ÉKM közlekedésért felelős államtitkára, a választókerület országgyűlési képviselője leszögezte: a Hévízi Tófürdő az jelenleg is látogatható és a munkavégzés alatt is az lesz (Fotó: ÉKM)

A politikus szerint ez akár közvetlenül, akár közvetetten, de mindenkit érinteni fog, ugyanis turisztikai szempontból az egyik legnagyobb vendégforgalmat és legtöbb vendégéjszakát megvalósító térség. A képviselő elmondása szerint éppen ezért a múlt hét kedden megjelent kormányhatározatot nagyon pozitívan fogadták a lakosok, hiszen jelentős részük megélhetése a turizmushoz kötődik.

Felújítás előtt a Hévízi Tófürdő

Felidézte: két statikai vizsgálat is arra az eredményre jutott, hogy az 1968-ban a jelenlegi, vízre épített központi épületrész veszélyessé vált, ezért a tófürdő nem tudja azt teljes funkciójában üzemeltetni, le kellett zárni. – Ez az az épület, amely a rossz idő esetén, valamint az őszi–téli, kora tavaszi hónapokban a fedett fürdőzést, valamint a tóba való fedett bejárás, kijárásnak a lehetőségét is biztosítja – magyarázta.

Több tíz milliárd forintból fog megújulni a Hévízi Tófürdő (Fotó: MTI/Katona Tibor)

A friss kormányhatározat ezért egy nagy felújítást helyezett kilátásba, amelyre a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, illetve a Belügyminisztériumnak és az Építési és Közlekedési Minisztériumnak szeptember 30-ig le kell tenni az asztalra a Hévízi-tó és a hévízi kórház hosszú távú fejlesztési koncepcióját.

A cél, hogy a létesítmény a magas szolgáltatási színvonalát a jövőben is tartani tudja.

Nagy Bálint felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt időszakban a tófürdő nyitvatartása kapcsán több álhír is megjelent. Hangsúlyozta: a Hévízi-tó jelenleg is látogatható és a munkavégzés alatt is az lesz. Ugyanis a kormány 381 millió forint támogatást nyújt egy ideiglenes tavi fürdőház megépítésére, amely reményei szerint az év végére meg is valósul.

Ezzel kapcsolatban a kormányhatározat a fentebb említett három tárcát határozza meg felelősként. – Már elindultak a három tárca együttműködésével azok az előkészítő munkálatok, hogy ennek az ideiglenes félszigetnek a kialakítása minél előbb meg tudjon történni – magyarázta.

Nem csak Hévíz, az egész térség fejlődik

Nagy Bálint hangsúlyozta azt is, hogy az új, végleges fürdőház várhatóan több tíz milliárd forintba fog kerülni, emiatt nagy figyelmet szentel az ügy társadalmasítására is.

A lakosság folyamatos tájékoztatásán felül folyamatos az egyeztetés Hévíz városvezetésével, de a térség többi polgármesterével is. Szerinte az együttműködés sikerét jól szemléltetik az eddig végbement fejlesztések.

Példaként említette többek között Hévíz központi terének felújítását, a korábbi buszpályaudvar helyén közösségi tér kialakítását, emellett a szomszédos Keszthelyen egy 2021-es döntés alapján közel kilencmilliárd forintos területi operatív fejlesztés valósul meg.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campusa is több mint egymilliárd forintos beruházást hajt végre, valamint ugyanekkora értékben lett fejlesztve a helyi kórház infrastruktúrája is.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy Keszthelyen jelenleg egy közel kétmilliárd forintos útfejlesztés előkészítése is zajlik: a város egy bevezető útjának közel öt kilométeres szakasza épül újjá. A választókerületben azonban a kisebb települések sincsenek elhanyagolva: a fejlesztések a Magyar falu program segítségével folyamatosak, de számos más támogatás is érkezik.