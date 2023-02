Hollik István: A baloldal továbbra is a háború pártján áll

– A baloldal kitartóan háborúpárti, annak ellenére, hogy hazánk és a teljes világ érdeke az orosz–ukrán háború mihamarabbi befejezése – jelentette ki Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-nek küldött videójában. Szerinte

az immár közel egy éve zajló háborúban több tízezren vesztették életüket az összecsapásokban, és naponta egyre több az áldozat. Mindezek ellenére a dollárbaloldal továbbra is háborúpárti. A Fidesz és a KDNP viszont a békét pártolja, mert meggyőződésük, hogy Európa és benne hazánk érdeke a háború mihamarabbi lezárása.

Hollik István hangsúlyozta: „a dollárbaloldal Brüsszellel karöltve” mindent megtesz a háború folytatásáért. Felidézte, az Európai Parlament egyik újabb, múlt héten hozott döntésének értelmében nemcsak teljes energiaembargót követeltek, hanem megszavazták a katonai segítségnyújtás és a fegyverszállítás növelését és gyorsítását.

– Brüsszel tehát még több fegyvert akar küldeni a háborúba, és a dollárbaloldal sem titkolja az álláspontját, hiszen minden képviselője megszavazta ezt az európai parlamenti határozatot Dobrev Klárától Cseh Katalinig

– fogalmazott a kommunikációs igazgató. Szerinte ezt támasztotta alá a párbeszédes Tordai Bence is, aki arról beszélt, hogy a „dollárbaloldal továbbra is fegyvereket szállítana a háborúba”. Hollik István kiemelte, hogy a kormánypártok továbbra is békepártiak, és senki sem rángathatja bele Magyarországot a háborúba, így a koalíció „nemet mond a dollárbaloldal és Brüsszel veszélyes politikájára”.